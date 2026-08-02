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Ida y vuelta

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Ida y vuelta
Ida y vuelta

SANO EGOÍSMO

Hola Kirón. Te sigo hace muchos años. Siempre te leo. Quisiera tu opinión para esta mitad de año o el venidero. Naci en CABA el 14/08/1961. Tuve muchos problemas. Salud de mi hijo, incendio de su vivienda cuando ya se estaba recuperando. Ahora ellos bien, tengo mi nietito de 4 meses (pisciano) que es todo ternura. Saco fuerzas de todos lados para estar bien pero cuesta mucho para no caer. Soy Leo ascendente en Cancer y Luna en Virgo. Aguardo tus comentarios. Abrazo. Marta

Hola Marta. Ser de Leo con Luna en Virgo es toda una contradicción interna entre el yo y el nosotros, entre la individualidad y la entrega a una tarea colectiva. Pero ser de Leo con Ascendente en Cancer tampoco resulta fácil porque Leo se pone al centro, brilla lidera, inspira mientras que tu misión de vida es canceriana, es decir crear un espacio seguro para vos y los tuyos. Creo que la clave de lo que contás está en el tiempo de verbo: tuviste pero aquí y ahora no estás en crisis, el peligro pasó, lo que tenés que superar es el susto y ese miedo al futuro que no te permite disfrutar tu presente ¡Júpiter, el segundo sol, el planeta de la suerte, está sobre tu propio Sol! Es un tiempo espectacular. Olvídate un poco d los problemas de familia y distendete, hace algo que te apasione, conocé gente nueva… Son meses de sano egoísmo y de volverte a encontrar con vos misma. Ni ayer ni mañana sino hoy. Vitalidad y ganas de vivir. Un abrazo. Kirón

Si tenés una consulta astrológica, escribime a astrokiron@hotmail.com o a https://www.facebook.com/kiron.astros

Por Kirón
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