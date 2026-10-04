Ida y vuelta

AÑO CAÓTICO

Hola, Kirón ¿Cómo estás? Recurro a tu amoroso servicio en este año caótico. Soy del 18/04/1993 16:09 de Capital y estoy por irme a vivir con un amigo de toda la vida porque no quiero seguir en lo de mis padres. Tengo trabajo en un negocio pero no me alcanza y con este chico tenemos una relación hermosa pero nada carnal porque él tiene problemas de infancia y no quiere contacto. Mis amigas dicen que es una locura. Yo lo quiero pero nada más y acordamos que podemos tener cada uno sus historias aparte. Decime sinceramente qué te parece. Cariños. Josefina

Hola Josefina. Sos de Aries, con Luna en Piscis y Ascendente en Virgo. Digamos que impulsiva y pasional aunque emocionalmente voluble y vulnerable. Poner orden en tu vida es importante para vos, frenar tu propio caos emocional, pero tenés que ser sincera con vos misma y saber si lo que buscás es un socio para solventar la vivienda o una relación sentimental. También puede ser que la piedad pisciana te juegue una mala pasada y te mudes con tu amigo para protegerlo o porque te da pena. Si vas a sufrir con el acuerdo que tienen… no lo hagas. Igual el año que viene Júpiter en tu Ascendente te va a dar claridad y dirección. Te esperan momentos muy buenos, de apertura. Mis mejores deseos. Kirón

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