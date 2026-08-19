Hirieron a la orca más longeva del Mediterráneo y buscan al culpable: le dispararon diez veces

El 10 de agosto, la organización conservacionista WeWhale dio aviso al Ministerio para la Transición Ecológica de España acerca de las heridas que la orca ibérica Toñi, la más longeva de la región, tenía en su aleta dorsal y en parte del lomo. Ahora, las autoridades iniciaron una búsqueda exhaustiva para hallar al culpable.

La llaman “la abuela” porque tiene 60 años; esta orca es la más vieja del grupo que recorre periódicamente el mar Mediterráneo. Es la matriarca de uno de los grupos popularmente llamados como Gladis. Cuando los conservacionistas la encontraron junto a dos compañeras entre Tarifa (España) y Tánger (Marruecos), notaron que en su aleta tenía diez marcas de perdigones de plomo y heridas en el lomo.

Según dijo Janek Andre, fundador de WeWhale e Iberian Orca Guardians, en un comunicado de prensa, las municiones son de 9 milímetros y se utilizan para cazar jabalíes.

De acuerdo a la legislación española vigente, el artículo 57 de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad prohíbe matar, capturar, perseguir o molestar a especies protegidas. Además de una sanción penal, puede establecerse una multa de dos millones de euros.

La orca ibérica: con pocos ejemplares

La orca ibérica es una subespecie diferente al resto de orcas atlánticas. El Grupo de Trabajo Orca Atlántica (GTOA) asegura que quedan entre 35 y 40 ejemplares divididos en seis comunidades. En total hay 18 adultos y la tasa de crecimiento es del 0,5% anual. Desde 2019 se considera un animal en peligro crítico.

Las orcas ibéricas son una subespecie diferente a las atlánticas y están en peligro de extinción Cristina Otero Sabio

Este tipo de orcas caza por agotamiento. Es un tipo de técnica que consiste en perseguir al atún rojo del Atlántico (su única fuente de alimento) hasta 10 kilómetros. Cuando el pez se cansa, colapsa su sistema orgánico y muere. Por esta razón, proteger a este tipo de animal representa el cuidado de la memoria genética y social del grupo que acompaña a Toñi.

Por el momento no se confirmó quién realizó el ataque hacia la abuela. No hay un sospechoso ni rastros del atacante. Al tratarse su ubicación en el estrecho de Gibraltar, la nave que cometió el delito pudo provenir de España, Marruecos, Portugal o de otro país mediterráneo.

Las autoridades y los medios ibéricos informaron que se sugiere evitar la navegación durante abril y agosto por la zona delimitada entre el golfo de Cádiz y el estrecho de Gibraltar. En ese período suelen cazar por esta región.

Los proyectiles que hirieron a la orca Toñi son de 9 milímetros Cristina Otero Sabio

Durante los veranos de 2023 y 2025, este tipo de orcas se volvieron famosas en las redes sociales por los golpes que daban a las embarcaciones. Se calculan cerca de 700 interacciones con botes y veleros que se hallan en la costa española, frente a las islas Baleares. Para muchos se trataron de ataques directos de estos cetáceos, pero en realidad, los científicos indicaron que este comportamiento es propio de los especímenes más jóvenes, que intentan jugar porque están aburridos o porque ven al ser humano como una competencia por el atún rojo del Atlántico.

“Hubo un enorme debate público en torno a las orcas ibéricas y sus interacciones con embarcaciones. Independientemente de la opinión que cada persona pueda tener sobre estas interacciones, disparar contra estos animales nunca puede ser una respuesta aceptable. Estas orcas necesitan protección, no represalias”, manifestó Janek Andre.