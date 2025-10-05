Ida y vuelta

MUY SOLA

Hola Kirón. Soy nacida en Lanús el 12 de noviembre de 1975, a las 12.05. Te consulto porque me siento muy sola después de una ruptura amorosa. Tuve buenas amigas de las que me alejé y ahora me queda mi hijo de 20 años que hace su vida y mi gato Micho ¿Se ve algo a futuro? Gracias por tu respuesta. Rita.

Hola Rita. Sos Escorpio con Luna en Piscis y Ascendente en Acuario. Vos querés calor, seguridad, ternura pero la vida te propone rebeldía, ruptura y novedad. La incertidumbre permanente y probablemente ese sentimiento de soledad, de no “encajar” ni pertenecer, se debe a tu Ascendente y vas a tener que amigarte con la energía del imprevisto. Conectarte con grupos es muy sanador para vos y por eso sería genial que vuelvas a buscar a esas amigas de antes o que trates de hacer nuevos lazos. Yo diría que lo peor del dolor afectivo ya pasó y que a mediados del 2026 nuevos vínculos van a alegrarte la vida, cuando Júpiter transite tu Casa 7, la de la pareja. Un abrazo. Kirón

