Por qué recomiendan poner un frasco con canela y naranja cerca de la habitación

En la búsqueda de generar espacios más armoniosos dentro del hogar, cada vez más personas recurren a soluciones naturales. Sin necesidad de gastar en productos industriales, algunos ingredientes cotidianos pueden transformar el ambiente y aportar sensaciones de bienestar. En ese marco, una práctica comenzó a viralizarse: colocar un frasco con canela y naranja seca en el dormitorio.

La mezcla de canela y cáscaras de naranja genera un aroma cálido y envolvente que puede ayudar a crear una atmósfera más relajante, ideal para el momento previo al sueño. Además, al tratarse de ingredientes naturales, se presenta como una alternativa a los aromatizantes industriales.

Cada vez más personas se animan a poner en práctica este sencillo ritual (Foto: Creada con IA)

Entre sus principales beneficios se destacan:

Funciona como aromatizante natural, sin químicos ni aerosoles.

Genera un efecto relajante que puede contribuir al descanso.

Aporta un detalle decorativo simple y estético al dormitorio.

¿Cómo preparar el frasco aromático?

Según el influencer El Mago Ish Kerioth, conocido en redes sociales como @ishkerioth, esta combinación también puede utilizarse como base para un perfume casero. “Si tienes cáscaras de naranja o mandarina, no las tires. Te voy a enseñar un ritual súper sencillo para crear un perfume natural para la abundancia y la prosperidad”, explicó en sus redes.

Para realizarlo, se necesitan:

Cáscaras de naranja o mandarina

Una rama de canela

Alcohol etílico o de 90 grados

Un frasco de vidrio con tapa hermética

¿Cómo preparar la mezcla de canela y cáscaras de naranja?

El procedimiento consiste en colocar las cáscaras dentro del frasco, sumar la canela y cubrir los ingredientes con alcohol. Luego, se tapa, se agita suavemente y se deja reposar en un lugar sin exposición directa al sol durante al menos 21 días.

Pasado ese tiempo, la preparación puede colarse y utilizarse como perfume o aromatizante natural. “Te va a ayudar a la prosperidad, a la abundancia y a eliminar las cargas de energía negativas”, aseguró el influencer en su video que acumula más de 86 mil reproducciones en TikTok.

El video viral cuenta con cientos de comentarios de personas que pusieron a prueba este truco sencillo y vieron los resultados positivos en cuestión de días. “Gracias si le agrega romero, laurel, mejor; yo la hice como ambientador”; “Sí, yo lo hice y me ha salido muy bien” y “Amo la mandarina y su aroma. Estuve buscando por mucho tiempo que hacer con su cáscara”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios.

Tips para potenciar el efecto

Para intensificar el aroma y prolongar su duración, se pueden sumar algunos ingredientes adicionales:

Agregar clavo de olor o unas gotas de esencia aromática.

Revolver la mezcla cada tanto para reactivar la fragancia.

Cambiar las cáscaras cuando pierdan intensidad.

¿Por qué la canela y la naranja son dos ingredientes poderosos para el cuidado de las energías?

La canela y la naranja son considerados dos elementos muy poderosos de la naturaleza a nivel energético (Foto: Creada con IA)

Dentro de distintas prácticas espirituales y tradiciones populares, la canela es considerada un símbolo de protección, atracción y energía positiva. Su aroma intenso se asocia con la activación de la vitalidad y el movimiento, por lo que suele utilizarse en rituales vinculados a la abundancia.

Por su parte, la cáscara de naranja —al igual que la mandarina— está relacionada con la limpieza energética y la renovación. Se cree que su fragancia ayuda a disipar tensiones, armonizar los espacios y atraer sensaciones de bienestar.