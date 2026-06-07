Ida y vuelta
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SACUDÓN
Hola Kirón ¿cómo estás? Hace unos dos años te escribí y realmente me ayudó mucho tu visión. Me encontraron un tema de salud que afecta mi movilidad y tienen que operarme. Estoy asustada pero lo tengo que hacer porque mi familia también sufre ¡¡¡Justo cuando empezaba a reponerme de una ruptura y a tener amigos!!! Soy del 26/06/1953 a las 21,20. En fin, la vida. Gracias. Stella
Hola Stella. Sos de Cáncer, con Luna en Capricornio y Ascendente en Acuario. O sea una persona muy de su familia, confiable, protectora, con duras experiencias de vida pero que resiste… y un destino que le pide independizarse, socializar, crear y generar lazos genuinos. Creo que parte de lo que te sucede es el planeta Plutón sobre tu signo Ascendente. No vas a perder ni la libertad ni los amigos ganados, son pruebas de vida, esas grandes crisis que como sacudones nos despiertan. Seguramente los tuyos estarán ahí para acompañar. El miedo es natural, es humano. Pero si hace falta una cirugía, avanzá con eso que tenés fuerza como para superarlo. Un abrazo y mucha suerte. Kirón
Si tenés una consulta astrológica, escribime a astrokiron@hotmail.com o a https://www.facebook.com/kiron.astros
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