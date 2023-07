Ida y vuelta

escuchar

¡FUERZA QUE FALTA MENOS!

Hola Kiron, mi nombre es Carlos, nací el 12 de noviembre de 1961 a las 18,55 hs. y soy ascendente en Tauro. He perdido mi empleo a los 61 años y estoy muy preocupado porque no sé dónde podré encontrar un empleo a esta edad. Qué me puedes decir viendo mi carta natal con respecto a los próximos meses ya que no puedo concretar y destrabar las posibilidades que tengo como si tuviera un bloqueo desde hace meses. Te agradezco desde ya tu respuesta a este momento de inseguridad que estoy viviendo.

Un cordial saludo. Carlos

Hola Carlos. Ante todo, lamento mucho la situación que estás viviendo, sos una persona fuerte pero semejantes embates son pruebas duras de sobrellevar. Sos escorpiano y por lo tanto alguien que se recupera, que resiste, que se reinventa. Y tenés la Luna en Capricornio, lo cual indica que sos de arreglártelas solo, en especial emocionalmente. No pedís, por eso los demás creen que no necesitás y en este momento te hace falta mucho apoyo así que… ¡nada de bancar el chubasco haciendo de cuenta que está todo bien! Pedí y reclamá todo lo que te haga falta. Tu Ascendente efectivamente es Tauro a 13 grados. Júpiter, el planeta de la suerte, de la guía, de la ayuda, se acerca a tu Ascendente. Cerca de fin de año mejora muchísimo tu panorama y después de casi un año de estar a la deriva te recuperás. Más o menos hasta mediados del 2024 las perspectivas son muy buenas. Vas a cambiar y también vas a necesitar que los que te rodean se acomoden, en especial tu pareja o socios. Júpiter en el Ascendente es un buen tránsito planetario, lo que sucede es que todavía no inició. Fuerza que falta menos. Un abrazo fuerte. Mis mejores deseos. Kirón

Para conectarse con Kirón escribirle a kiron.astros@facebook.com o astrokiron@hotmail.com

