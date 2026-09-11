Canelo Álvarez, boxeador: “Es importante la variación de fermentados en la dieta, el yogur griego por ejemplo”

El famoso boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez contó por primera vez en detalle cómo es su rutina alimentaria y de ejercicio para mantener su cuerpo en buenas condiciones y listo para competir. En la entrevista que ofreció con el youtuber Oso Trava, explicó que su menú consiste en carbohidratos, carne, arroz, proteínas y fermentados. Al mismo tiempo, destacó que no come pescado.

Canelo logró el campeonato mundial gracias a su disciplina y constancia. Además de preservar su salud mental, el boxeador hizo hincapié en los beneficios de comer bien y variado.

Canelo Álvarez contó cómo es su rutina alimentaria para entrenar (Fuente: Oso Trava)

“Si no hago sparring ese día (combate), como claras de huevo con palta. Si hago sparring ese día, tengo que meter el carbohidrato, el arroz, la carne, las proteínas, todo bien. Y no como pescado porque en una clínica de longevidad en Suiza me hicieron estudios y salió que genéticamente mi cuerpo no absorbe los nutrientes del pescado”, expuso Álvarez.

En la entrevista, el boxeador dijo que no consume suplementos alimenticios, ya que afirma que su cuerpo obtiene todos los nutrientes necesarios directamente de los alimentos. Además, incorporó comida fermentada, como el yogur griego, a su rutina diaria.

El mexicano mencionó que duerme ocho horas al día, aunque a veces descansa siete. Además, indica que durante los fines de semana llegó a dormir hasta 12 horas, y confirmó que cuenta con estudios sobre su calidad de sueño que demuestran que descansa correctamente.

El día que entrena Canelo consume proteínas, carbohidratos y productos fermentados (Fuente: Instagram/@canelo)

En cuanto a su situación de salud mental, el boxeador mexicano admitió que dedica momentos a estar en soledad y en silencio, al menos una o dos veces por semana, para reflexionar sobre sus pensamientos, identificar emociones negativas o positivas y analizar sus reacciones ante diversas situaciones de su vida.

“A mí me gusta estar solo y en silencio. Se me vienen muchas ideas a mi cabeza, se me vienen muchos pensamientos negativos, positivos e ideas o cuestiones que pasé. Entonces empiezo a pensar cómo resolverlas”, dijo.

Uno de los pasatiempos favoritos del atleta es leer. “Me gusta mucho leer de los estoicos; también me gusta mucho Marco Aurelio, Epicteto. Me gusta leer mucho cómo se manejan nuestras emociones, cómo se maneja nuestra mente y me identifico mucho con eso”.

Durante la conversación, indicó que practica la idea de que nada es intrínsecamente “bueno” o “malo”, sino que todo depende de cómo se afronta la situación. Asimismo, enfatizó la importancia de no intentar controlar aquello que está fuera de sus manos.

Algo llamativo de Canelo Álvarez es su opinión acerca de la visualización. Según dijo, utiliza ejercicios de visualización para proyectarse en sus objetivos y escenarios futuros, alineando su preparación mental con sus metas físicas.