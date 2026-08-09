Ida y vuelta

TENER UN HIJO DE GRANDE

Hola Kirón. Soy Ana, una lectora de siempre que ahora formó pareja y se está planteando tener un hijo ya de grande ¿Quedaré embarazada? ¿Te parece una locura? Estoy tan ilusionada como asustada. Nací el 28-7-1984 a las 6 y media de la tarde en Berazategui. Desde ya muchas gracias. Ana

Hola Ana. Comprendo perfectamente la ilusión y el miedo pero si estás bien de salud y tenés los cuidados necesarios por supuesto todavía podés ser mamá. Astrológicamente el momento es perfecto ya que tenés el Sol y la Luna en Leo, un signo vinculado naturalmente a la vida, la creatividad y los niños y Júpiter, el planeta que todo lo expande está transitando ese signo, el del Sol. Supongo que el Ascendente Acuario te frena, por miedo a perder independencia, a no ser adecuada en la crianza… pero vas a encontrar tu manera de formar familia. Mi único consejo es que no te fuerces para “encajar” en los moldes, en lo que supuestamente debés ser. Te deseo lo mejor, con felicidad. Abrazo. Kirón