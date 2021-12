Ida y vuelta

“Puedo solo”

Hola Kirón. Soy un Pisciano, nacido 15.03.47. Estoy con ganas de ir a visitar a mi hija a Europa, ella es contadora y vive hace tiempo allá, pero temo por mi salud ¿Se ve algo como para que me recomiendes? No me gustaría darle un disgusto, para eso me quedo. Gracias y buen año. Eugenio

Hola Eugenio. Sos de Piscis, con Marte y Mercurio también en Piscis y la Luna en Capricornio. Digamos que un sentimental con armadura de autosuficiente, acostumbrado a demostrar que “puedo solo”… aunque no sea del todo cierto. Viajá, Júpiter en Piscis te acompaña, sobre todo el primer semestre del año. Necesitás estar cerca de tu familia y seguramente vivan hermosos momentos juntos.

Te deseo suerte. Kirón

Seguí lo que te dice el corazón

Hola Kirón. Soy Vanesa, nací el 5/06/75 a las 12 del mediodía, quería saber cómo será el año estoy con cambio de trabajo, de casa, de pareja, de peinado, de auto… ¡cambio de todo! Me siento liberada, reconozco, y a veces me preguntó si no estaré cometiendo un error. Igual es un momento buenísimo. Gracias por contestarme. Vane

Hola Vane. Sos Géminis, con Luna en Aries y Ascendente Leo. Una persona luminosa, valiente, positiva, activa y curiosa a más no poder. Tenés buena estrella, siempre que dejes lo seguro, lo conocido y te juegues por lo que querés, aunque los que te rodean no apoyen. Ser vos misma es la consigna para cumplir con tu Ascendente. Por supuesto te dispersás y eso es natural por tu Sol. No te plantees tus elecciones en términos de está bien o está mal. Seguí lo que te dice el corazón, esa tiene que ser tu brújula. Un abrazo. Kirón

