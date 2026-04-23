Sigmund Freud: “La mayor parte de nuestra actividad mental influye en nuestras vidas de formas que no comprendemos”

La afirmación de que “la mayor parte de nuestra actividad mental permanece oculta en las profundidades de nuestro inconsciente, pero influye en nuestras vidas de formas que a menudo no comprendemos”, atribuida a Sigmund Freud, sintetiza el núcleo de una teoría que transformó la psicología del siglo XX. El neurólogo austríaco planteó que lo que consideramos consciente es apenas una fracción de nuestra realidad mental.

Para ilustrar esta estructura, Freud recurrió con frecuencia a la metáfora del iceberg: la punta visible sobre el agua representa la conciencia, mientras que la inmensa masa sumergida simboliza el inconsciente, un depósito dinámico de impulsos, recuerdos reprimidos y deseos que operan fuera del control racional. En este sentido, el inconsciente no es un espacio pasivo, sino una fuerza motriz que determina nuestras decisiones, emociones y comportamientos cotidianos.

Las palabras de Sigmund Freud generaron mucho que hablar en su momento y eso se mantiene hasta el presente IA

Desde la perspectiva freudiana, gran parte del sufrimiento humano proviene de la tensión entre estos deseos ocultos y las restricciones impuestas por la realidad. Los procesos de represión actúan como mecanismos de defensa del yo, ya que mantienen alejados de la superficie a aquellos contenidos psíquicos que resultan demasiado amenazantes. Esta dinámica explica fenómenos como los lapsus freudianos y la carga simbólica de los sueños, definidos por el autor como la “vía regia” al inconsciente.

Esta concepción fue inicialmente recibida con escepticismo, en especial por los conductistas que exigían mediciones empíricas. Sin embargo, investigaciones modernas en ciencia cognitiva sobre el procesamiento automático y la memoria procedimental validaron la existencia de sistemas mentales que operan fuera de la atención consciente.

La posibilidad de que haya sistemas mentales que operan fuera de la atención consciente generó mucho interés Archivo

Sigmund Freud nació el 6 de mayo de 1856 en Freiberg, Moravia, y se graduó en Medicina en la Universidad de Viena, Austria, mientras que su carrera se consolidó al especializarse en neurología clínica. El medio Britannica detalla que un momento clave en su trayectoria fue su estancia en París en 1885, donde estudió con el neurólogo Jean-Martin Charcot. La observación de pacientes diagnosticadas con histeria le permitió intuir que los síntomas físicos, tales como parálisis o alucinaciones, no siempre tenían causas fisiológicas, sino que podían originarse en traumas mentales.

Al regresar a Viena, colaboró con Josef Breuer en el tratamiento de casos como el de Bertha Pappenheim, conocida bajo el pseudónimo de Anna O. A partir de esta experiencia, desarrollaron el método catártico, o “cura por la palabra”, lo que sentó las bases del futuro psicoanálisis. Con el tiempo, las posturas de Freud y Breuer divergieron, algo que llevó al austríaco a buscar una disciplina independiente. Freud reemplazó la hipnosis por la asociación libre, ya que permitía que sus pacientes expresaran ideas sin restricciones para acceder a conflictos inconscientes profundos.

Breuer y Freud fueron quienes sentaron las bases del futuro psicoanálisis Freepik

La trayectoria de Freud estuvo marcada tanto por la innovación teórica como por el conflicto. Pese a que figuras como el filósofo Frank Cioffi criticaron sus fundamentos por considerarlos poco replicables, el impacto del psicoanálisis fue masivo. En 1938, ante el avance del nazismo, el autor se vio obligado a exiliarse en Londres, donde finalmente falleció en 1939. Su legado, que incluye conceptos hoy cotidianos como los mecanismos de defensa, el narcisismo y la represión, sigue como un faro en la psicología, recordándonos que, tras la superficie de nuestros actos, reside un océano profundo de motivos invisibles.