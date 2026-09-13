Ida y vuelta

ESE PLUS DE SACRIFICIO

Estimada Kirón, me gustan mucho tus respuestas porque estudié astrología y si bien no ejercí me ayuda a recordar lo que fui aprendiendo. Nací el 15/06/1976 a las 13:00 h en CABA. Estoy en un buen momento laboral pero falleció mi mamá y me siento desolada. La cuidé muchos años y ahora me falta ese plus de sacrificio qué sé es mi Ascendente Virgo. Lo que puedas decirme me va a ayudar. Gracias por tu aporte semanal, en serio. Saludos. Clarita

Hola Clarita ¡Qué bueno tu lazo con la astrología! Es una disciplina muy mágica, muy reveladora. Supongo que tu curiosidad geminiana, sumada a la Luna en Acuario, te llevaron por ese camino. Ya sabés que Geminis y Acuario, tu ser y tu esencia, están en signos muy sociables. Los amigos, el grupo, los hermanos, los vecinos, aquellos que te rodean te dan vida, te ponen en movimiento. Pero tu Ascendente -o sea tu destino- está en un signo solitario, introspectivo, que suele aislarse: Virgo. Esa es la fuerza que te empuja a ponerte al servicio de algo o de alguien, dándolo todo de vos misma. Es lo que debe haberte pasado con el cuidado de tu mamá. Sucede que Júpiter, el planeta guía, está en tu Casa 12, que es un espacio de los finales, de los duelos. Es lógico lo que te sucede. Lo bueno es que en unos meses o -a lo sumo- en un año Júpiter en tu Ascendente te va a revelar una manera nueva de ejercer tu Ascendente, sin tanto sacrificio, y vas a sentir una especie de alivio, una apertura mental y espiritual. Son ciclos. Acompañalos. Un cariño grande y mis mejores deseos. Kirón