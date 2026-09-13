Un estudio científico reveló a qué edad una persona es considerada “vieja”

El paso del tiempo deja huellas visibles en el cuerpo humano, pero la ciencia confirmó que el proceso de envejecimiento interno comienza mucho antes de lo que habitualmente percibimos a simple vista. Un estudio publicado en la prestigiosa revista Nature Medicine, desarrollado por especialistas de la Universidad de Stanford, logró establecer con precisión matemática cuándo empieza a acelerarse nuestro reloj biológico.

A través del análisis del plasma sanguíneo de 4263 donantes, cuyas edades oscilaban entre los 18 y los 95 años, los investigadores concluyeron que a partir de los 34 años el cuerpo comienza a manifestar señales claras de deterioro físico.

A los 34 años una persona comienza a envejecer The LEGO Group

El equipo científico, liderado por el investigador Tony Wyss-Coray, se centró en las proteínas presentes en el plasma, describiéndolas como los motores fundamentales de las células del organismo. Según explicó el autor del trabajo: “Las proteínas son los caballos de batalla de las células constituyentes del cuerpo y cuando sus niveles relativos experimentan cambios sustanciales, significa que vos también cambiaste”.

Tras examinar más de 3000 proteínas distintas en cada participante, se identificó que 1379 de ellas presentaban variaciones significativas dependiendo de la edad cronológica. De hecho, los científicos determinaron que con el monitoreo de apenas 373 de estas proteínas es posible predecir con alta exactitud la edad de un individuo.

El estudio categoriza el proceso de envejecimiento en tres etapas biológicas diferenciadas. La primera fase, denominada edad adulta, comprende desde los 34 hasta los 60 años. Posteriormente, se inicia la madurez tardía, que abarca desde los 60 hasta los 78 años, para finalmente dar paso a la etapa de vejez a partir de los 78 años en adelante.

A los 78 años, las personas entran al período denominado vejez Anna Bizon

Este fenómeno está estrechamente ligado a una disminución en la capacidad del organismo para reparar el ácido desoxirribonucleico (ADN), lo que provoca una alteración en la función de los tejidos. Asimismo, el modelo introdujo el concepto de brecha de edad, una medida que permite comparar la edad biológica de una persona respecto a sus pares según su perfil molecular específico.

Este proceso degenerativo, que se vuelve sistemático con el avance de las décadas, se manifiesta a través de un patrón recurrente. Entre los signos más comunes detectados en los participantes, Wyss-Coray señaló el debilitamiento de la estructura ósea, la pérdida de masa muscular y una notable reducción en la movilidad. Además, factores como el metabolismo más lento, la disminución en la capacidad auditiva y visual, la aparición de arrugas y manchas en la piel, y la pérdida de agilidad mental al recordar información cotidiana forman parte del escenario biológico estándar del envejecimiento.

Según el investigador, a medida que avanzamos en estas etapas, la producción de proteínas disminuye constantemente, reflejando el deterioro estructural del organismo. Este hallazgo científico permite comprender la vejez no solo como una percepción cultural o estética, sino como una transformación molecular previsible que comienza mucho antes de los síntomas externos más evidentes.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA