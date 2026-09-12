Michael Jordan, estrella de la NBA: “Fracasé una y otra y otra vez en mi vida. Y por eso tengo éxito”

La imponente figura de Michael Jordan suele asociarse de manera automática con la gloria, los anillos de campeonato y una mentalidad ganadora inquebrantable. Sin embargo, en una de las reflexiones más recordadas de su trayectoria, el propio exatleta eligió poner el foco en el otro lado de la moneda: todo aquello que no salió como esperaba.

Lejos de maquillar sus números negativos, Michael Jordan los expuso con total naturalidad: “He fallado más de 9000 tiros en mi carrera. Perdí casi 300 partidos. En 26 oportunidades confiaron en mí para realizar el lanzamiento ganador y fallé” AP

La revelación quedó plasmada en “Failure” (“Fracaso”), un histórico comercial de la marca Nike que dejó al descubierto estadísticas impactantes de su carrera. Lejos de maquillar sus números negativos, los expuso con total naturalidad. “He fallado más de 9.000 tiros en mi carrera. Perdí casi 300 partidos. En 26 oportunidades confiaron en mí para realizar el lanzamiento ganador y fallé”, expresó ante las cámaras.

Aquel testimonio sirvió para dimensionar que la perfección no existía ni siquiera para el considerado por muchos como el mejor jugador de todos los tiempos. Tras enumerar sus tropiezos, Jordan cerró con una máxima que trascendió el deporte: “He fracasado una y otra y otra vez en mi vida. Y por eso tengo éxito”.

Michael Jordan’s “Failure” Nike Commercial (1997)

En el momento en que se emitió la publicidad, Jordan ya acumulaba cinco títulos de la NBA con los Chicago Bulls y su estatus de leyenda global era indiscutible. Por eso, su mensaje tuvo un impacto profundo: demostró que las grandes consagraciones no son producto del azar, sino el resultado directo de transitar la frustración, corregir el rumbo y volver a intentarlo en la cancha.

Michael Jordan demostró que las grandes consagraciones no son producto del azar, sino el resultado directo de transitar la frustración, corregir el rumbo y volver a intentarlo en la cancha AP

Para entender la dimensión de su trayectoria, basta con repasar su legado en la NBA a lo largo de sus 15 temporadas (13 en Chicago Bulls y dos en los Washington Wizards):