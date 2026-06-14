Ida y vuelta

MI EX ME ENGAÑÓ

Hola Kirón: soy David y nací el 3/5/88 a las 7 y 50 de la mañana. Quería consultarte acerca de una nueva relación que se dio a poco de cortar con mi pareja de 20 años. Soy fiel pero mi ex me engañó y eso mató mi confianza. Diana es diferente. Muy jovencita y con un hijo pequeño. Madre soltera. Si seguimos tendría que criar al chico y no sé si quiero. Además a veces mi ex me busca y eso me tiene confundido. Decime qué ves en mi carta. Gracias sinceras. David

Hola David. Sos de Tauro, con Luna en Sagitario y Ascendente en Tauro. Tu Sol está en Casa XII, conjunto a Júpiter, y eso se traduce en una fina intuición, en sueños vívidos, en una tendencia a ser enamoradizo y sensible. Si bien tu Sol en Tauro te hace reacio a los cambios, la Luna en Sagitario te lleva a buscar mucha libertad en lo que hagas y si te sentís desmotivado lo mejor es actuar. Tauro está con tránsitos muy fuertes. Quirón ingresará en el signo muy pronto y como simboliza la herida que no sana te diría que elabores el engaño vivido y te asegures de haber cortado del todo con el pasado antes de avanzar en esta relación que promete ser muy buena para vos. Cariño.

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