Ida y vuelta

PANTALLAZO

Hola estimada Kirón, nací el 29 de enero de 1968 en Córdoba Capital a las 8.30. ¿Me podrías dar un pantallazo del año que voy a tener? Muchas gracias. Fernando

Hola Fernando. Te cuento que tenés Sol y Luna en Acuario con Ascendente en Piscis. Naciste con Luna Nueva, por eso ambos aspectos están unidos, y por detalles técnicos de tu carta la conclusión es que sos un acuariano especial, hipersensible, solidario, un poquito melancólico y con un corazón de oro. Es un buen año profesional gracias al planeta Júpiter en tu Mediocielo. Pero, pese a eso, vas a tener que hacer ajustes en la economía, revisar gastos, esforzarte en la administración, todo en relación a Saturno por tu Casa 2, la del dinero. Si venís notando que tus ganas, tu fuerza, tu potencia mengua un poco no te hagas problema, es pasajero. Y tratá que esa energía poderosa se encamine en acciones constructivas y no en enojo o peleas. A nivel familiar y de pareja hay una transformación: lo que ya no te suma… dejalo ir. Un gran año, de cambios, ajustes y conquistas. Vivilo en plenitud. Mucha suerte. Kirón

Para conectarse con Kirón escribirle a astrokiron@hotmail.com o a kiron.astros@facebook.com

