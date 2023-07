Ida y vuelta

escuchar

UNA RELACIÓN COMPLICADA

Buenos días. Me llamo Lily, nacida el 11 enero 1974. Mí consulta es porque hace casi un año estoy de novia con Gustavo, nacido el 28 marzo de 1984. En estos momentos estamos atravesando por una etapa de discusiones, peleas. El, es una persona muy cerrada y que cree tener siempre la razón, yo en cambio, soy más tranquila, sensible. Además, tengo peleas constantes con mi mamá por diferentes motivos y eso también influye en mí relación. Eso es más o menos la historia de mí vida. Yo lo quiero a él y no quiero perderlo, me siento angustiada. Quería saber si hay solución y si podemos mejorar la relación y continuarla. Gracias. Lily

Hola Lily. No tengo la hora de nacimiento de ninguno de los dos así que no sabré el Ascendente pero sí vamos a poder analizar otros aspectos. Vos sos capricorniana con Luna en Virgo, ambos signos de Tierra. O sea responsable, seria, trabajadora, concreta, confiable y bastante conservadora. Venus en Acuario hace que te enamores de hombres un tanto “veletas” y en cuanto al amor físico tu Marte está en Tauro, el signo de la sensualidad. Con tu novio se atraen un montón porque su Marte está en Escorpio, frente al tuyo, pero así como se atraen… pelean, porque Marte es el signo de la guerra y la competencia. La cuestión es que él es de Aries, un signo de Fuego que está hecho para mandar, para accionar, signo de soldados, de empresarios, de deportistas… Y tiene la Luna en Acuario así que emocionalmente no quiere ataduras, es un espíritu libre. A primera vista no son muy compatibles y a menos que cada uno haga su esfuerzo los encontronazos probablemente sigan. La cuestión es ¿podés aceptar que él no quiera compromisos? Si tu objetivo es cambiarlo te vas a frustrar. Te haría más feliz alguien de su casa, más aferrado a vos, más tradicional. Pero eso en primera instancia porque a veces las relaciones complicadas son las que más nos enseñan en la vida. Ojalá encuentres tu camino. Te mando un fuerte abrazo. Kirón

Para conectarse con Kirón escribirle a kiron.astros@facebook.com o astrokiron@hotmail.com