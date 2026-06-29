Pescado fletán y queso marrón: el millonario cargamento que Noruega llevó al Mundial para la dieta de Haaland

En su regreso al Mundial, Noruega llevó un millonario cargamento de alimentos para su equipo, con una porción importante de pescado y queso marrón. Aunque la comida es para todo el plantel, los esfuerzos también se centran en cumplir las necesidades para que el goleador Erling Haaland, clave en el ataque del equipo, mantenga su estricta dieta habitual.

Noruega llevó comida al Mundial 2026 para cuidar la dieta de los jugadores

Con su base en Greensboro, Carolina del Norte, el equipo escandinavo importó comida propia y, contrario a los rumores de que la decisión radicaba en desconfianzas de los chefs estadounidenses, el motivo principal fue mantener la consistencia en la dieta de los jugadores y brindarles un sabor familiar, según su chef principal, Aron Espeland, citado por Associated Press.

En el Mundial 2026, Haaland ya recibió dos premios al mejor jugador del partido por su actuación con la camiseta de Noruega @erling

“Los jugadores están acostumbrados a ciertos productos y sabores, y los alimentos familiares pueden contribuir tanto a la nutrición como al bienestar general“, expresó. En total, el plantel llegó con 1276 libras (580 kilogramos) de comida, que incluyen:

660 libras ( 300 kilogramos ) de salmón y trucha noruegos

) de y noruegos 220 libras ( 100 kilogramos ) de fletán

) de 176 libras ( 80 kilogramos ) de queso marrón noruego

) de noruego 220 libras (100 kilogramos) de queso Jarlsberg

Otro de los rumores era que la delegación noruega llevó naranjas de su propio país, aunque esto también es falso. Según los jefes de cocina, los futbolistas consumen todas las mañanas jugo de naranjas recién exprimidas, pero elaborado a partir de materia prima local, cultivada en Estados Unidos.

La dieta de Haaland para el Mundial 2026 con Noruega

En 2022, varios años antes del Mundial 2026, Haaland contó en su documental llamado The Big Decision los detalles de su dieta para mantenerse en forma como jugador profesional de élite. Una de las bases de su alimentación es ingerir corazón e hígado, dos productos que no son de consumo masivo y representan una fuente de hierro, zinc y de proteínas magras de alto valor biológico.

“Creo que comer alimentos de calidad y lo más locales posible es lo más importante“, destacó el delantero, que hoy también disfruta de productos originarios de su país en su concentración durante el Mundial 2026.

Haaland mantiene una estricta dieta en el Mundial con Noruega y ya marcó cuatro goles desde su debut @erling

Asimismo, reveló en el documental que su meta es ingerir 6000 calorías diarias, un número que puede duplicar y hasta triplicar el promedio habitual de una persona adulta. Para este objetivo, consume generalmente carne roja, vísceras de vaca, miel cruda y leche.

Sin embargo, dentro de una rígida dieta, el jugador del Manchester City se da algunos “permitidos” como los kebabs.

Además de lo mencionado, el pescado o las carnes blancas están presentes en la mesa de Haaland y su pareja, Isabel Haugsend Johansen. Una de las recetas preferidas consiste en un filete de lubina acompañado de espárragos y arroz con huevo.

Mundial 2026: resultados de Noruega, goles de Haaland y próximo partido

Después de 28 años de ausencia en la Copa del Mundo, Noruega regresó al máximo torneo entre selecciones de fútbol con un debut avasallador. En su primer partido, venció por 4-1 a Irak, con dos goles de Haaland para abrir el marcador.

La celebración de Noruega en el Mundial 2026 de la mano de Haaland

Luego, en la segunda fecha, el seleccionado escandinavo venció a Senegal por 3-2, otra vez con un doblete del delantero del Manchester City. Con estos enfrentamientos, Haaland suma cuatro goles y se ubica en la tabla general de goleadores por detrás de Lionel Messi, Vinicius Junior y Kylian Mbappé.

Luego de la derrota ante Francia por 4-1, en la que ni Haaland ni Mbappé marcaron, Noruega volverá a jugar por los 16avos de final, la primera ronda de eliminación de la Copa del Mundo.