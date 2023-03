Ida y vuelta

escuchar

SALUD

Soy una seguidora del 25/04/1944, hora 1.45 h. Mi querida Kirón, quería si me podes decir si podré resolver mi problema de salud que estoy teniendo problemas para movilizarme, me trataron por la columna, pero ahora dicen que aparte tengo fibromialgia No termino de hacer estudios y pruebas, aparte quiero saber cómo viene este año para vender mi departamento a mitad de año y comprar otro más chico y desde ya como irá con todo mi economía. Desde ya inmensamente agradecida. Con todo mi afecto y cariño, espero ansiosa tu respuesta. Que continúe tu éxito. Ester

Hola Ester. Sos taurina con Luna en Géminis y Ascendente en Acuario. Ser de Tauro y tener en el Ascendente al signo de lo imprevisto es todo un desafío, demasiada adrenalina, demasiado movimiento para una naturaleza que pide serenidad. Justamente en la actualidad el planeta Urano está sobre tu Mercurio en la base de tu carta natal y en una configuración que tensa todo tu mapa Eso significa que el suelo se mueve bajo tus pies, que tenés que hacer cambios, que adaptarte a ellos, sin mucha transición. Podés hacerlo. Lo vas a lograr. Pero no es un momento sencillo. Júpiter en Casa 3 sobre tu Venus te ayuda, vas a encontrar un tratamiento que te vaya devolviendo movilidad y gente que te ayuda. Calculo que a partir de tu próximo cumpleaños te vas a ir sintiendo mejor. Un cariño grande y mis mejores deseos. Kirón

Hola Kiron vengo de años complicados, nací el 28/3/48. En Rosario, provincia de Santa Fe, a las 15.30h. Quisiera saber si este año puedo recuperar el tener una pareja estable. Y si mi situación económica mejora. Y por supuesto lo que puedas agregarme, ya que tengo proyectos en mente con deseos de evolucionar y viajar. Gracias cariños. Saludos Cordiales. Liza

Hola Liza. Sos de Aries, con Luna en Escorpio y Ascendente en Cáncer. Muy intensa, aguerrida y visceral, con un aprendizaje en la vida de la ternura, del cuidado hacia los demás, del afecto. Plutón transitando tu Casa 7, la de la pareja, augura transformaciones muy profundas en ese aspecto pero no inmediatas. Júpiter llegando a tu Casa 9 indica que sería muy bueno para vos hacer un viaje, rodearte de gente, iniciar una actividad distinta en forma vocacional. Tal vez el año que viene sea un momento perfecto para encontrar un compañero, cuando Saturno deje tu Casa 7 y vos hayas madurado una nueva manera de establecer vínculos. Ojalá así sea y, si sucede, no te olvides de escribirnos. Un cariño. Kirón

Para conectarse con Kirón escribir a kiron.astros@facebook.com o astrokiron@hotmail.com