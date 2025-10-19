Ida y vuelta

ETAPA BIEN CARNAL

Hola Kirón. Te sigo desde la pandemia y tus recomendaciones son de mucha valía para mí.

Soy Marcela, Escorpio con Ascendente y Luna en Virgo, ¿Qué me depara esta próxima vuelta alrededor del Sol en dinero, viajes y amor?

¡Quedo atenta! Gracias! Cariños. Marcela

Hola Marcela. Me alegra muchísimo poder acompañarte. Seguramente sos una persona profunda, observadora, precavida y a veces demasiado contenida con tus emociones, de “meterte para adentro”. Esa tendencia pudo haberse acentuado con el largo paso de Saturno en Piscis, frente a tu Luna y Ascendente, en los dos últimos años. Diría que ya en diciembre vas a percibir una apertura, una liberación y una gran necesidad de desprenderte de objetos o afectos que cumplieron su ciclo. No acumules, no conserves nada “por las dudas”, cuánto más liviana vayas por la vida más lejos te llevará el destino en el futuro. Diría que los viajes tendrán que esperar un par de años mínimo. En lo económico vas a desenvolverte bien y el amor aparece aunque no esperes un amor romántico y menos que menos platónico: ¡es una etapa bien carnal! Que sea con alegría Mis mejores deseos. Kirón

Para conectarse con Kirón escribirle a astrokiron@hotmail.com o a kiron.astros@facebook.com