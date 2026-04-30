El calendario lunar de mayo 2026: por qué tendrá dos lunas llenas

Al observar el calendario lunar de mayo 2026, se anticipa que habrá dos Lunas llenas. Este es un fenómeno poco usual y muchos se preguntan el motivo por el cual ocurre este año.

El ciclo lunar marca los distintos cambios visibles que tiene el satélite natural según su posición respecto a la Tierra y al Sol, que se conocen como fases. Este tiene una duración de aproximadamente 28 días. Es por eso que normalmente se da una Luna llena por mes. Sin embargo, en esta ocasión el plenilunio justo se da a principios de mes, lo que permite que haya otro a fines. Por lo tanto, en el primero y el último día del quinto mes del año se podrá visualizar la Luna en su totalidad en el cielo.

En mayo 2026 hay dos Lunas llenas Televisa

El calendario lunar de mayo 2026 en la Argentina

Según detalla el sitio del Servicio Hidrográfico Nacional, estos son los días en que la Luna pasará por sus distintas fases en mayo de 2026:

Fecha Fase lunar Viernes 1° de mayo Luna llena Sábado 9 de mayo Cuarto menguante Sábado 16 de mayo Luna nueva Sábado 23 de mayo Cuarto creciente Domingo 31 de mayo Luna llena

Por qué la Luna llena de mayo se llama “Luna de las Flores”

El nombre "Luna de las Flores" hace referencia a la primavera en el hemisferio norte Sagrapho - Shutterstock

La Luna de mayo se llama “Luna de las Flores” por una tradición de las tribus indígenas norteamericanas, como los algonquinos. Ellos nombraban las Lunas llenas según los ciclos naturales del hemisferio norte. Estas comunidades observaban la naturaleza para guiar sus actividades agrícolas y espirituales, asociando al satélite con los eventos más relevantes.

En el caso de la Luna de las Flores, se la llama de esa forma porque hace referencia al florecimiento de las flores en esta época del año en el hemisferio norte, puesto que allí transcurre la primavera. Se trata del momento en que esta estación del año alcanza su apogeo con la abundancia de flores silvestres que brotan en campos y bosques, lo que simboliza renovación y fertilidad.

Una por una, todas las fases de la Luna

Las fases de la Luna son las diversas formas en que la cara de este astro que se puede ver desde la Tierra es iluminada por el Sol. Cada mes, este satélite natural gira alrededor de nuestro planeta en aproximadamente 28 días, y con ese movimiento se puede ver en su totalidad o de modo parcial según la sombra que pueda causar sobre ella.

Todas las fases de la Luna (Unsplash)

Hay cuatro fases de la Luna predominantes para tener en cuenta:

Luna llena : denominado también como plenilunio, es el momento en que se puede ver el satélite en su totalidad iluminado en el cielo.

: denominado también como plenilunio, es el momento en que se puede ver el satélite en su totalidad iluminado en el cielo. Cuarto menguante : se observa el 50 por ciento de su superficie que está iluminada por el Sol. Se ve la mitad izquierda de la Luna porque se va disminuyendo su iluminación.

: se observa el 50 por ciento de su superficie que está iluminada por el Sol. Se ve la mitad izquierda de la Luna porque se va disminuyendo su iluminación. Luna nueva : también conocido como novilunio o luna negra, en esta fase casi no se puede ver la Luna iluminada. A partir de este momento, su iluminación es cada vez mayor con el pasar de los días.

: también conocido como novilunio o luna negra, en esta fase casi no se puede ver la Luna iluminada. A partir de este momento, su iluminación es cada vez mayor con el pasar de los días. Cuarto creciente : se puede visualizar el 50 por ciento de su cara visible. A diferencia del cuarto creciente, esta fase muestra iluminada la mitad derecha.

Según detalla el Servicio de Hidrografía Naval, estas fases corresponden a los instantes precisos en que las direcciones Tierra-Luna y Tierra-Sol forman un ángulo de 0°, 90°, 180° y 270° respectivamente. Por esto, estas fases no tienen una duración de un cierto número de días, como se cree erróneamente; por el contrario, ocurren en un instante de tiempo dado en esta página.