Ida y vuelta

¿ESTOY LOCA?

Hola Kirón. Soy Celeste. Te quería consultar por mi futuro próximo. Yo soy acuariana, nací el 13 de febrero de 1991 un poco antes del mediodía en Capital. Trabajé años en sistemas y me conocí con un ingeniero agrónomo que quiere mudarse a la nada, en Misiones, a producir miel y montar una microempresa autosustentable. Tengo mis clientes fijos en la ciudad, es cierto que cada vez menos, pero me tienta hacer algo distinto... ¿Estoy loca? En mi familia están todos preocupados pero la verdad tengo ganas. Decime si los astros aclaran algo. Gracias. Amanda

Hola Celeste. Bueno… ¡un poco loca probablemente estás, gracias a tu Sol y a tu Luna en Acuario! Pero aclaremos que es esa clase de locura maravillosa de tu signo, una locura visionaria. Júpiter en tu Casa 7, frente a este Sol y a esta Luna indica que un proyecto en pareja es el indicado. Y tu Ascendente es Tauro, la tierra, el alimento, la vida… Es un gran momento para apostar por esas ganas, por la pareja y por la construcción de tu lugar en el mundo. Te deseo mucha suerte. Un abrazo. Kirón