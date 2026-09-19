Los chefs vascos se plantan: “Para que las lentejas queden perfectas necesitás aceite de oliva, ajo y pimentón”

Las lentejas representan un pilar fundamental en la gastronomía argentina, consolidándose como un insumo versátil que trasciende desde el clásico guiso familiar hasta propuestas modernas como hamburguesas vegetales o ensaladas frescas. A pesar de su omnipresencia, la técnica de cocción suele variar drásticamente según cada hogar, lo que frecuentemente deriva en preparaciones que pierden tanto su textura óptima como sus valiosas propiedades nutricionales. Ante esta realidad, tres de los máximos exponentes de la cocina vasca, Karlos Arguiñano, Martín Berasategui y David de Jorge, marcaron una postura clara sobre el método definitivo para elevar este alimento a su punto de excelencia.

Según detalló el medio Heraldo, la clave reside en una técnica de acabado específica: “Un refrito de aceite de oliva, ajo y pimentón”. Los especialistas coinciden en que el éxito comienza antes de encender el fuego. El primer factor crítico es la frescura del producto y el estricto control de las proporciones: se recomienda una medida de 70 gramos de lentejas por persona y un volumen de 200 mililitros de agua para garantizar una cocción pareja y una textura equilibrada. Esta precisión técnica evita los problemas derivados de la cocción excesiva o del uso de conservas industriales, las cuales, según los expertos, no siempre resultan aconsejables debido al contacto directo con el aluminio de las latas.

Los chefs vascos se plantan: “Para que las lentejas queden perfectas necesitas aceite de oliva, ajo y pimentón” IA

El proceso diseñado por los chefs vascos es sencillo pero riguroso en sus tiempos. Una vez que las legumbres alcanzan el punto de blandura deseado mediante el hervor, es necesario escurrirlas cuidadosamente para eliminar cualquier exceso de líquido. Paralelamente, en una sartén se debe calentar aceite de oliva para dorar láminas de ajo e integrar posteriormente una cucharadita de pimentón. Tras seis minutos de esta preparación aromática, se incorporan las lentejas a la sartén para fusionar los sabores durante tres minutos a fuego medio. Finalmente, la preparación queda lista para consumirse sola o como base de un guiso al que se le puede añadir salsa de tomate y cebolla picada.

Las lentejas pueden utilizarse en una infinidad de preparaciones (Foto: Freepik)

Más allá de la técnica culinaria, el valor de las lentejas radica en su perfil nutricional, altamente valorado en dietas basadas en plantas. Cada 100 gramos de producto seco aportan 25 gramos de proteínas, además de fibra, hidratos de carbono complejos y minerales esenciales. Su consumo regular ayuda a combatir el estreñimiento, genera mayor saciedad y colabora en el control de la glucemia y el colesterol. Para maximizar la absorción de sus 7,5 mg de hierro, los especialistas sugieren maridarlas con fuentes de vitamina C, como el morrón rojo o el kiwi. Asimismo, su riqueza en vitaminas del complejo B, como el folato y la tiamina, resulta vital para el sistema nervioso, el desarrollo celular y el metabolismo energético, consolidando a esta legumbre como un alimento estratégico para una dieta completa y saludable.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA