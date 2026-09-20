Anna Decanini, de 105 años: hace sentadillas, evita la comida chatarra y toma un espresso con cinco azúcares cada noche

Una mujer llamada Anna Decanini celebró su 105º cumpleaños el 26 de junio en la residencia Brightview en New Canaan, Connecticut. Tras conseguir el logro, ella contó que mantiene una rutina que combina agilidad física, reglas alimentarias y costumbres de su origen italiano.

Hace sentadillas: cómo es el estilo de vida de la mujer de 105 años

Decanini festejó sus 105 años en las instalaciones de Brightview, en el estado de Connecticut. Durante su tiempo libre, lee dos novelas semanales y resuelve juegos de palabras en idioma italiano.

Asimismo, de acuerdo con un reporte de CT Insider, Decanini contó que mira programas televisivos y realiza trabajos manuales de tejido. La mujer viste siempre ropa elegante.

En cuanto a la actividad física, nunca practicó deportes organizados ni asistió a gimnasios. Sin embargo, mantuvo una rutina dinámica con paseos a caballo, caminatas vespertinas y bailes.

Durante un encuentro en la sala de descanso en los festejos, la centenaria realizó una demostración de su destreza física. Decanini se apartó de la mesa, se puso de pie e hizo tres sentadillas fluidas en forma consecutiva.

Café nocturno y nada de comida chatarra: los secretos de sus 105 años

Según contó, todas las noches, Decanini prepara un café espresso con cinco cucharadas de azúcar. De igual modo, la residente acompaña la infusión con una porción de pastel durante sus veladas.

Ante esta costumbre, su nieta Michelle Riley señaló que el azúcar no es un riesgo para su abuela. Además, la mujer bebe vino servido desde una jarra tradicional durante las comidas.

Decanini celebró junto a su familia sus 105 años de vida Instagram @brightviewseniorliving

En materia de nutrición, Decanini aplica reglas estrictas y rechaza el consumo de comida chatarra. Además, no come aperitivos o bocadillos entre las comidas del día.

La mujer exige platos preparados con ingredientes naturales, frescos y enteros. Esta preferencia proviene del restaurante de cocina toscana que administró su padre en Italia.

Por otra parte, Decanini afirmó que en su juventud comió de forma saludable y abandonó el cigarrillo a tiempo. La anciana atribuye su longevidad a esta alimentación sana y a su actitud positiva ante la vida.

La mujer de 105 años nació en EE.UU., pero pasó parte de su vida en Italia

Decanini nació en la ciudad de Nueva York en el año 1921 y se trasladó a la ciudad italiana de Lucca, en la Toscana, a los 11 años de edad. Durante su estancia en Europa, la mujer atravesó la Segunda Guerra Mundial y la ocupación nazi en Italia.

Decanini atribuyó su edad y estado de salud a los hábitos saludables Instagram @brightviewseniorliving

Las tropas alemanas confiscaron el restaurante de su padre tras la ruptura de la alianza militar entre ambos países en 1943. Ante la búsqueda de reclutas por el ejército invasor, su familia ocultó a varios hombres en el ático, detrás de muebles y en cubas grandes.

Su dominio del inglés le facilitó la comunicación con las tropas estadounidenses cuando estas asumieron el control de la zona italiana. En la década de los 50, la mujer retornó a Nueva York junto a su esposo Raffaello, un ingeniero convocado para la obra del puente Verrazzano-Narrows.

La centenaria enfrentó eventos personales relevantes como la pérdida prematura de su madre y el fallecimiento de su pareja en 2012. Desde 2019, la mujer reside en el complejo Brightview, cerca de sus hijos y nietos.