Ida y vuelta

LA PLATA SE VA

Estimada Kirón. Hay un tema que me tiene preocupada y es que trabajo mucho pero siempre se va la plata. Tengo un nieto con discapacidad a cargo mío y por eso sigo atendiendo el kiosco como hice toda la vida, crie a mis hijos sola. Nací el 29/06/1954 a las 15.40. Desde ya muchas gracias por su atención y le deseo muy buenas fiestas. Olga.

Hola Olga. Como canceriana protectora y responsable de tus hijos (y tus nietos) como sos, no te tocó fácil con una Luna en Géminis y el ascendente en Sagitario que precisan estímulos más allá de la familia, contacto con gente e independencia. Sospecho que el kiosco te da eso, no sólo dinero sino también vida social. Las personas con Luna en Géminis habitualmente están dispersas, divididas. Para otra gente puede ser algo secundario pero para vos la lectura, el estudio, los viajes, la vida puertas afuera del hogar son imprescindibles; nunca lo olvides. Este año Júpiter en tu Sol expandió tu espíritu protector y te llevó a cierta crisis (personal y financiera) pero el 2026 promete ser infinitamente mejor. Mucha suerte y que tengas vos también muy felices fiestas. Kirón.

Para conectarse con Kirón escribirle a astrokiron@hotmail.com o a kiron.astros@facebook.com