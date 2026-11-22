Ida y vuelta
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DE GEMINIANO POCO Y NADA
Hola Kirón, soy lector desde hace años y te felicito por tu espacio. Me llamo Fabi y nací el 16 de junio de 1968 a las 3 de la madrugada. Soy muy autoexigente pero desde hace un año no puedo centrarme, creo que la edad me está pasando factura. Mi entorno ni se da cuenta pero yo lo sufro un montón así que de geminiano debo tener poco y nada. Un saludo afectuoso. Fabián
Hola Fabián. Sos de Géminis, con Luna en Piscis y Ascendente en Tauro. Diría que de tu signo tenés bastante. Géminis y Piscis son duales, inestables, cambiantes, no muy materialistas que digamos. Pero tu Ascendente te lleva en otra dirección, te reclama formalidad, estabilidad, seguridad. Urano en Géminis desde hace ya meses supongo que exalta la dispersión tanto como la creatividad, algo que angustia bastante a tu lado más conservador, es decir al Ascendente taurino. Júpiter le hará pronto oposición a tu Luna y eso en lo afectivo puede tener costo así que cuidá los vínculos. Y Saturno en tu Casa 12 te está señalando que algunas cosas en tu vida “no van más”. Lo tendrás en claro más adelante, a partir de abril del 2028 cuando Saturno entre en Tauro. Hasta entonces no te fuerces en hacer lo que ya no querés, ni en ser quien no sos. Que tengas buena fortuna. Kirón
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