Ingresar a un establecimiento comercial y pronunciar un sencillo “hola” o “buen día” es una costumbre arraigada que suele asociarse únicamente con la educación básica o los buenos modales. No obstante, diversas investigaciones desde el campo de la psicología sugieren que este gesto cotidiano posee una profundidad mucho mayor: funciona como una herramienta fundamental para validar la existencia del otro y establecer un vínculo inicial, por más breve y efímero que resulte en la práctica.

Al dirigir un saludo al personal de un local, el cliente no se limita a cumplir con una norma social preestablecida. Según los especialistas, esta acción comunica que el individuo registró la presencia de otras personas en el espacio y las incorpora como parte integrante de la interacción. Este reconocimiento, aunque se extienda apenas por unos pocos segundos, logra transformar una situación que, de otro modo, sería completamente impersonal o mecánica en un genuino intercambio entre individuos. De esta manera, el saludo actúa como un puente que humaniza el entorno compartido.

Por qué algunas personas siempre saludan al entrar a un comercio y qué significa, según la psicología (Foto: Freepik)

Los trabajos científicos respaldan esta premisa. Diversos estudios liderados por la psicóloga Gillian Sandstrom demostraron que los contactos breves con desconocidos, tales como intercambiar unas palabras o simplemente saludarse al cruzarse, ejercen un impacto positivo directo en el bienestar emocional de los individuos. De acuerdo con estas investigaciones, ese tipo de encuentros sociales se asocia con una mayor sensación de pertenencia y conexión, además de favorecer un mejor estado de ánimo, sin que sea estrictamente necesaria una conversación profunda o extensa para alcanzar estos efectos beneficiosos.

En esta misma línea, un estudio publicado durante 2025 profundizó en el denominado “stranger acknowledgment framework”. Este modelo teórico se dedica a analizar cómo los distintos gestos de reconocimiento entre personas que no se conocen —tales como el contacto visual, la sonrisa o el saludo verbal— favorecen el acercamiento social y aumentan significativamente las posibilidades de que la interacción resultante sea percibida como positiva por ambas partes. La psicología entiende, bajo esta perspectiva, que el saludo cumple una función social que excede la mera cortesía formal.

Según los expertos, va mucho más allá de la cortesía (Foto: Freepik)

La práctica ayuda a disminuir la sensación de anonimato propia de los espacios públicos modernos y genera una instancia de validación mutua. Aunque se trate de un gesto sencillo, permite que las personas dejen de ser simples desconocidos que coinciden accidentalmente en un mismo sitio para convertirse, al menos por un instante breve, en participantes de una interacción humana compartida. Por lo tanto, quienes acostumbran a saludar al ingresar a un local no lo hacen únicamente por educación. También ponen en práctica, de forma espontánea, un comportamiento que fortalece la convivencia diaria y reduce activamente la distancia social. En definitiva, desde la psicología, un simple “buen día” es una pequeña acción capaz de generar cercanía, transmitir respeto y recordar que, incluso en los intercambios más rápidos, el reconocimiento mutuo tiene un valor emocional y social relevante para el bienestar de la comunidad.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA