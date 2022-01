Ida y vuelta

DIEZ PUNTOS

Querida Kirón. Nací el 17/12/74 a las 9:00 am en Tandil. Estoy atravesando una etapa de muchos alejamientos y lo raro es que no me deprimen sino que estoy diez puntos. Explicámelo, si podés, porque yo siempre fui una persona de ponerme mal con los cortes. Cariños, Vanesa

Hola Vanesa. Es muy explicable porque no sólo sos sagitariana -independiente, libre, positiva- sino que en ese signo tenés varios planetas. Y, más importante aún, la Luna y el Ascendente, están en Acuario, otro signo asociado a la libertad, el cambio, la apertura. Te diría que para vos ir a tu aire es vital, tan importante como respirar. Júpiter en Acuario y Saturno en Acuario están generando esa liberación. Soltá sin culpa, lo que se está yendo se tenía que ir. Un beso fuerte. Kirón

CASA NUEVA, VIDA NUEVA

Kirón. Estoy en un momento raro. Heredé una casa y voy a mudarme ahí, al Tigre. Dejo mi barrio de toda la vida. Supongo que estará bien pero pregunto por si los planetas dicen otra cosa. Nací el 28 de enero de 1966, a la 1.15 a.m. Gracias. Nene

Hola Nene. Sos de Acuario, con Luna en Aries y Ascendente en Escorpio. Vivaz, activo, inteligente, sociable, con un destino que te pone en contacto con las emociones profundas y el lado oscuro, secreto, prohibido de la vida. Júpiter tocó tu Sol y se acerca a tu Luna ¡Nada puede salir mal con esos tránsitos! Casa nueva, vida nueva. Te deseo buena suerte. Kirón

Para conectarse con Kirón escribir a kiron.astros@facebook.com o astrokiron@hotmail.com.