Ida y vuelta

ME SIENTO SOLA

Hola Kirón. Espero estés bien. Te escribo porque estoy en un momento raro, sin ganas de nada. Perdí el año pasado a una tía que me crió y me siento perdida. Era mi única familia. Trabajo en un negocio mayorista y nunca me casé. Soy rescatista de mascotas y tengo buenas amigas. Pero me siento sola. Siempre te leo. Soy del 28.12.70 4 am. Lulú

Hola Lulú. Te cuento que tenés Sol y Luna en Capricornio, un signo serio, trabajador, esforzado, amoroso y muchas veces solitario, sobre todo con la Luna en ese emplazamiento. Deseás cariño y ternura pero por miedo a que te abandonen o te lastimen siempre mostraste que podías sola, que eras autosuficiente, algo que te sirvió en la infancia para superar traumas pero que hoy te aleja de aquellos que podrían darte ese calor humano que tanta falta te hace. El ser rescatista es un buen camino, dar ese afecto que ansiás para vos. Tenés Ascendente en Sagitario, así que seguir una vocación, tener un propósito de vida, siempre te va a equilibrar. Viajar, estudiar, leer, van a sacarte de ese pozo emocional en el que solés sumergirte. Júpiter todavía en tu Casa 7 puede revelarte dónde están esos vínculos que te completan. Y tal vez te lleve un tiempo hacer el duelo por tu tía, no es algo que pueda elaborarse de inmediato. Permitite sentir, porque bloquear el dolor a veces también bloquea el amor, la alegría y otras emociones que nos hacen humanos. Un abrazo muy fuerte. Kirón

Para conectarse con Kirón escribirle a astrokiron@hotmail.com o a kiron.astros@facebook.com

Kirón Por