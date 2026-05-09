Una investigadora privada reveló qué diferencia a los hombres de las mujeres a la hora de ser infieles

La infidelidad se describe como la ruptura de los acuerdos de exclusividad afectiva o sexual en una pareja. Aunque las formas de engaño pueden variar enormemente según cada vínculo, una investigadora privada aseguró haber detectado diferencias muy marcadas entre hombres y mujeres al momento de ocultar una aventura.

La especialista es Cassie Crofts, directora de Venus Investigations, una agencia australiana dedicada a realizar investigaciones sentimentales y verificaciones de antecedentes en citas y relaciones. En un video de TikTok, que rápidamente se volvió viral, la mujer dio a conocer los detalles que suele mirar cada vez que le llega un caso y con los que le es más fácil confirmarle a su cliente si su pareja le es infiel.

“Existen señales muy diferentes entre cuando una mujer engaña a un hombre y cuando un hombre lo hace. Cuando un hombre engaña, yo diría que las señales son más físicas: empieza a hacer ejercicio, a usar perfume, a limpiar su auto”, describió.

Diferencias entre hombres y mujeres infieles

En cambio, en las mujeres, su estado de ánimo sería la primera pista a tener en cuenta. “Cuando se trata de una mujer, suele ser más emotivo. De repente se sienten más felices, más satisfechas. Puede que las escuches tarareando algunas de las canciones más alegres de Taylor Swift”, remarcó.

Debido a que los hombres buscan mostrar una imagen de pulcritud impoluta, muchos comienzan, por ejemplo, limpiando su auto al máximo, cuando antes nunca le daban demasiado interés. “Hay algo en el inicio de una nueva aventura, una nueva relación, que hace que los hombres quieran tener un coche impecable. Si un tipo va a recoger a su amante, quiere un coche limpio. En cuanto alguien va al lavadero de coches, pienso: ‘Ja, ja, ¿qué será lo siguiente?’. Es increíble cómo lo hacen”, reveló sobre el patrón masculino.

Otro de los investigadores privados que coincidió con esta teoría fue Raymond Ranno. Según el detective, durante sus cerca de 30 años de servicio fueron casi nulas las experiencias a la inversa. Es decir, las mujeres jamás utilizarían sus autos personales para tener un affaire en la vía pública, debido a que suelen tener más prudencia con su imagen pública.

Las mujeres suelen mostrar cambios de humor muy repentinos cuando son infieles (Foto: Pixabay)

“Cuando se trata de una mujer, suele ser más emotivo. De repente se sienten más felices, más satisfechas”, explicó. Según relató, muchas veces los cambios se perciben en el humor, la energía cotidiana o incluso en pequeños detalles difíciles de explicar. “Puede que las escuches tarareando canciones felices”, comentó en tono relajado durante uno de sus videos de YouTube.

Sin embargo, remarcó que no toda persona que atraviese un cambio positivo en su vida diaria está siendo infiel, sino que son patrones de comportamiento que, investigando, comenzó a detectar en muchos de los individuos más infieles. “Algunos eran tan descarados que tenían aventuras con personas que vivían en la misma calle”, reveló.

Los videos de investigadores privados suelen viralizarse rápidamente porque mezclan curiosidad, psicología y experiencias reales relacionadas con vínculos de pareja. Pero los especialistas en relaciones recuerdan que ninguno de estos comportamientos constituye una prueba definitiva de infidelidad, sino que cada caso debe ser analizado con detenimiento y según la persona.