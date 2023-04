Ida y vuelta

escuchar

DIJE BASTA

Hola Kirón. Siempre leo tu horóscopo para Tauro. Soy Marian. Nací el 22/4/1967, a las 11:45hs. Estoy cambiando de trabajo, después de una vida en la empresa familiar dije basta. Me encanta mi nuevo emprendimiento y ojalá me vaya bien. Me lo merezco. Tuve una vida sufrida. Mi admiración. Marian

Hola Marian. Sos de Tauro, con Luna en Libra y Ascendente en Cáncer. Lo que sucede es que Venus gobierna tu Sol y tu Luna, mientras que la Luna rige tu Ascendente. Algo de tu destino está en manos de las fuerzas femeninas y por eso es probable o que las mujeres de tu familia hayan decidido parte de tu destino o que no hayas sabido poner bien los límites. Dijiste basta con Urano en Tauro, que vino a sacudir los cimientos de tu vida. Ahora Júpiter está cerca de tu Sol, creo que será un segundo semestre espléndido ¡Adelante con los cambios… aunque impliquen algunos cortes! Mis mejores deseos. Kirón

MI AMIGA DEL DOMINGO

Hola Kirón. Soy Tedi, del, 23-05-66, 10.30 am, Rosario, Santa Fe. Me separé después de 40 años y me encanta estar solo ¿Habrá algo malo conmigo? Lo que me digas seguro servirá. Gracias. Sos como mi amiga del domingo. Tedi

Hola Tedi. Me encanta ser tu amiga del domingo. Yo también los siento cercanos, como si nos conociésemos. Tenés Sol en Géminis con Luna y Ascendente en Cáncer. Diría que en 40 años de vida familiar Cáncer ganó la pulseada energética y que ahora le estás dando una oportunidad a tu Sol en Géminis. Lo importante es justamente la amistad, que tengas muchos amigas y amigos del domingo y de la semana, de carne y hueso. La soledad no es la mejor receta para vos, todo bien con vivir solo pero… con mucha gente cerca. Suerte y hasta el próximo domingo. Kirón

Para conectarse con Kirón escribir a kiron.astros@facebook.com o astrokiron@hotmail.com

