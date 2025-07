Ida y vuelta

PAREJA RARA

Hola Kirón. Nací el 31 de enero de 1996 a las cinco y media de la tarde. Estoy desde hace dos años en una relación de pareja rara. Resulta que fui mamá muy chica, de un compañero de escuela que obviamente no se hizo cargo de nada. Éramos adolescentes los dos. Incluso se fue a vivir al exterior. Hace unos tres años volví a llamar a su casa porque mi hijo tenía que operarse y yo necesitaba ayuda. Me contaron que se había ido y un tío suyo se conectó conmigo para colaborar. Terminamos enamorándonos, es muy bueno con mi hijo, un viudo. Pero me lleva veinte años y estoy asfixiada. Él quiere convivir y yo no ¿Me estaré equivocando? Ayudame. Él es de Escorpio. Gracias. Lucía

Hola Lucía. Analicemos tu carta ante todo. Sos de Acuario, con Luna en Géminis y Ascendente en Cáncer. En realidad tus signos de base son Aire, necesitás espacio, libertad, camaradería y… cierta distancia, que no te ahoguen ni te controlen, algo que me parece te hace sentir el escorpiano. Lo que sospecho te hace dudar tanto es tu Ascendente en Cáncer, es decir el amor por tu hijo, la búsqueda de una seguridad, de una familia. El secreto estaría en encontrar un punto medio en el que te sientas querida y contenida pero con lugar en tu vida para la amistad, para la conexión con tus pares. La diferencia de edad no es un dato menor, sobre todo porque haber sido mamá de jovencita probablemente no te permitió tener una adolescencia despreocupadamente acuariana. No te apresures a convivir. Tenés que sentir que tu pareja es lo que elegís, sentirte cómoda y no percibir una relación como “rara”. Si esa rareza te hace feliz… ¡adelante! Caso contrario, no te dejes llevar por el miedo o la comodidad. Suerte y un beso. Kirón

Para conectarse con Kirón escribirle a astrokiron@hotmail.com o a kiron.astros@facebook.com