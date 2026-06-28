ida y vuelta

DEFINICIONES

Hola Kirón. Aquí estoy pasando por un momento en que necesito definiciones tanto a nivel laboral como afectivo. Siempre tus predicciones son muy valoradas para mí. Soy Escorpio con Luna y Ascendente en Virgo. Gracias. Saludos, Marce

Hola Marce. Son momentos astrológicamente complicados para los signos de Tierra -Virgo- y Agua -Escrepio_. Es así porque los grandes transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón están ingresando en signos de Aire y Fuego. Pero en tu caso particular se suma el cambio de signo de Júpiter que se dará ahora en julio y te lo explico. El planeta del sentido, del objetivo y -por ende- de las definiciones va a entrar en tu Casa 12, el inconsciente y el pasado. Creo que te esperan algunos meses confusos, de saldar cuentas con el pasado. No fuerces definiciones, tenés que pasar otras etapas antes. Tu presente todavía no se agotó. Un abrazo grande.

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