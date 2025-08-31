Ida y vuelta

MOMENTO PARA MATERIALIZAR

Hola Kirón. Soy una cordobesa admiradora de tus correos. Con unas amigas estudiamos astrología y nos encanta leer tus respuestas. Una genia. Soy del 11-12-1990, a las 23.30. Con ganas de poner un quiosco y quiero saber si es buen momento. Soy mamá sola de un nene chiquito. Saludos. Kelia

Hola Kelia. Gracias por tus palabra tan cariñosas. Sos Sagitario con Luna en Libra y Ascendente Leo. Aire y Fuego, o mejor dicho mucho Fuego con algo de Aire. Saturno está frente a tu Luna por lo que deduzco que el ser mamá sola te hizo madurar de golpe, asumirte adulta de un día para el otro. Ceo que el quiosco va a suponer un esfuerzo pero que es buen momento para “materializar”. Además el trato con el público se te da muy bien así que vas a disfrutar muchísimo el desafío, aunque implique un arduo trabajo. Obviamente estás en la etapa de la crianza pero a medida que pase el tiempo recordá hacer cosas que te apasionen, cuidar de tu yo además de ocuparte del nosotros. Vivir en función de la casa y la familia te puede asfixiar. Te mando un cariño y mis mejores deseos. Kirón

Para conectarse con Kirón escribirle a astrokiron@hotmail.com o a kiron.astros@facebook.com