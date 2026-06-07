Indio Solari, cantante de Los Redonditos de Ricota: “Violencia es mentir”

La muerte de Carlos Alberto “El Indio” Solari a los 77 años generó profunda conmoción en la escena del rock nacional. El líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota dejó un vacío enorme que los fanáticos intentarán colmar con su invaluable legado musical.

Junto a sus icónicas melodías, la leyenda del rock dejó innumerables reflexiones en las letras de sus canciones cargadas de metáforas, impresiones y simbolismo.

El Indio Solari en la pantalla del Malvinas Argentinas. Debajo, su banda, los Fundamentalistas del Aire Acondicionado Pablo Pendanx

Una de sus frases más célebres es “violencia es mentir”, perteneciente al tema Nuestro amo juega al esclavo dentro del álbum ¡Bang! ¡Bang! Estás liquidado (1989) de Los Redondos.

Esta pieza es una fuerte crítica a la hipocresía de algunos sectores de poder que, bajo la fachada de servir al pueblo, lo explotan y subyugan.

Legado musical del Indio Solari: canciones enigmáticas y pogos masivos

Con esta icónica frase, Solari señalaba que la violencia no es solamente física. Ocultar la realidad, manipular la verdad y normalizar las injusticias sociales constituyen, en sí mismos, actos profundos de opresión y agresión.

Con una obra que marcó a varias generaciones, el cantautor se convirtió en una de las voces más influyentes de la música popular argentina de las últimas cuatro décadas.

El último adiós a la leyenda del rock nacional

Una multitud se concentró desde las primeras horas de este domingo en las inmediaciones del Polideportivo Gatica, en Avellaneda, para despedir a Carlos “El Indio” Solari.

Los fanáticos se acercaron hasta Villa Domínico desde diversos puntos del país. Banderas de Salta, Formosa, Rosario, Córdoba y distintas localidades bonaerenses en las inmediaciones al polideportivo Gatica.

Despedida al Indio Solari en el Parque Domínico de Avellaneda Fabián Marelli

A los costados del féretro del Indio, los fieles arrojan remeras del artista, camisetas de fútbol y banderas. Durante la tarde del domingo, la fila para ingresar a despedir al Indio se extendía por aproximadamente siete kilómetros.

En las inmediaciones del Polideportivo Gatica se dispusieron puestos de comida y bebida con una oferta gastronómica variada: choripanes, facturas y sopa paraguaya. Además, se desplegó un operativo de seguridad, salud y logística.

En la marcha reinaron las lágrimas, los cánticos, los agradecimientos y los abrazos, todos unidos por darle el último adiós al ícono del rock argentino.