Indio Solari, cantante de Los Redonditos de Ricota: “Violencia es mentir”
La frase, una de las más emblemáticas del rock nacional, pertenece a la canción “Nuestro amo juega al esclavo” de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota
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La muerte de Carlos Alberto “El Indio” Solari a los 77 años generó profunda conmoción en la escena del rock nacional. El líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota dejó un vacío enorme que los fanáticos intentarán colmar con su invaluable legado musical.
Junto a sus icónicas melodías, la leyenda del rock dejó innumerables reflexiones en las letras de sus canciones cargadas de metáforas, impresiones y simbolismo.
Una de sus frases más célebres es “violencia es mentir”, perteneciente al tema Nuestro amo juega al esclavo dentro del álbum ¡Bang! ¡Bang! Estás liquidado (1989) de Los Redondos.
Esta pieza es una fuerte crítica a la hipocresía de algunos sectores de poder que, bajo la fachada de servir al pueblo, lo explotan y subyugan.
Con esta icónica frase, Solari señalaba que la violencia no es solamente física. Ocultar la realidad, manipular la verdad y normalizar las injusticias sociales constituyen, en sí mismos, actos profundos de opresión y agresión.
Con una obra que marcó a varias generaciones, el cantautor se convirtió en una de las voces más influyentes de la música popular argentina de las últimas cuatro décadas.
El último adiós a la leyenda del rock nacional
Una multitud se concentró desde las primeras horas de este domingo en las inmediaciones del Polideportivo Gatica, en Avellaneda, para despedir a Carlos “El Indio” Solari.
Los fanáticos se acercaron hasta Villa Domínico desde diversos puntos del país. Banderas de Salta, Formosa, Rosario, Córdoba y distintas localidades bonaerenses en las inmediaciones al polideportivo Gatica.
A los costados del féretro del Indio, los fieles arrojan remeras del artista, camisetas de fútbol y banderas. Durante la tarde del domingo, la fila para ingresar a despedir al Indio se extendía por aproximadamente siete kilómetros.
En las inmediaciones del Polideportivo Gatica se dispusieron puestos de comida y bebida con una oferta gastronómica variada: choripanes, facturas y sopa paraguaya. Además, se desplegó un operativo de seguridad, salud y logística.
En la marcha reinaron las lágrimas, los cánticos, los agradecimientos y los abrazos, todos unidos por darle el último adiós al ícono del rock argentino.
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