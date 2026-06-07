El adiós al Indio Solari, en vivo: la despedida al líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota
El músico tenía 77 años y padecía Parkinson; fue miembro fundador y cantante de los grupos Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y El Mister y los Marsupiales Extintos
Las claves del velatorio público
- La despedida comenzará este domingo a las 11 en el Polideportivo Gatica, en Avellaneda.
- Las autoridades indicaron que podría durar “hasta que la gente pueda despedirse”.
- Se desplegó un operativo de seguridad, salud y logística.
“El lujo es vulgaridad”: Jorge Luis Borges, precursor del Indio Solari
En una de las canciones más famosas de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, “Un poco de amor francés”, del álbum La mosca y la sopa, de 1991, se versiona una frase de Jorge Luis Borges. “El lujo es vulgaridad, dijo, y me conquistó / De esa miel no comen las hormigas / Una tipa rapaz, como te gusta a vos / Esa tipa vino a consolarte”, reza la letra. En el libro de memorias Recuerdos que mienten un poco, a partir de conversaciones con su amigo, el escritor Marcelo Figueras, el Indio Solari, que falleció este viernes a los 77 años, revela que había escuchado la frase “el lujo es vulgaridad” de alguien que no recordaba. Era Borges.
El comunicado de la familia del Indio Solari sobre el velatorio: “Que nadie pierda su oportunidad de decirle adiós”
En un sentido comunicado, la familia del Indio Solari confirmó este sábado que el velatorio se realizará este domingo 7 de junio en Parque Dominico, en el partido bonaerense de Avellaneda. Velaron por el respeto del cantante que revolucionó la música popular nacional, sus afectos y sus fanáticos, y expresaron que la despedida pública será a partir de las 11 y “hasta que haga falta”.
Comenzó la vigilia en Avellaneda para la despedida pública al Indio Solari: cómo serán el operativo y los accesos
Este domingo a partir de las 11 se realizará el velorio del Indio Solari en el Polideportivo Gatica, ubicado en el Parque Dominico de Avellaneda, tras una jornada de homenajes espontáneos, mientras que muchos fanáticos comenzaron a concentrarse en la zona desde la tarde del sábado. La decisión se comunicó desde la cuenta oficial del propio artista, manejada por sus familiares, mientras que autoridades locales y provinciales detallaron el operativo previsto ante la expectativa de una concurrencia masiva.
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