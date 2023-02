Infidelidad en la realeza. El príncipe Guillermo, el vestido de Kate Middleton y un llamativo regalo a su ¿amante?

LA NACION

Además de su hombro extremadamente flaco, el vestido de la venganza que Kate Middleton lució en la gala de los últimos premios Bafta deja al descubierto la clara intención de ponerle paños fríos a ese rumor que desde hace tiempo sobrevuela a los flamantes príncipes de Gales.

William y Kate llegaron temprano a la alfombra roja, en donde fueron recibidos por miembros de los BAFTA Reuters

El vestidazo blanco -combinado con guantes negros a lo Rita Hayworth en Gilda-, más la palmadita en el trasero de Guillermo (como marcando territorio), fueron suficiente para ahuyentar las malas lenguas que dicen que el pasado 14 de febrero el heredero al trono fue visto celebrando San Valentin con su amante, la marquesa Rose Danbury. Los “infieles” habrían cenado solos en un restaurante de comida italiana en Londres, y, además, él le habría regalado a su querida un collar de perlas. Los medios británicos aseguran que Guillermo y Rose llevan años viéndose a escondidas, y que Kate lo sabe.

Pese a que siguen proyectando al mundo esa imagen de matrimonio perfecto, desde hace semanas comenzaron a circular rumores de que la pareja real atraviesa una gran nueva crisis (la cuarta de su historia romántica). La misma princesa habría levantado banderas rojas durante su visita oficial al Kirkgate Market, cuando un florista que estaba en el lugar le dijo “seguro el príncipe le regala rosas para el Día de los Enamorados”, a lo que ella respondió categóricamente: “no creo que lo haga”. Semejante respuesta causó revuelo mediático, y no era para menos viniendo de la mujer más hermética y estratega del palacio.

Rose Hanbury, conocida como la marquesa de Cholmondeley y vecina de de Guillermo y Kate Captura de Youtube

Dicen que la supuesta tercera en discordia era íntima amiga de Kate, hasta que en 2019 saltaron a la portada de los diarios algunas imágenes confusas del príncipe Guillermo en una fiesta acompañado por la nieta de una ex dama de compañía de la difunta reina Isabel. Aquel episodio generó pánico en la corte, así es que de un plumazo volaron a Rose del círculo de amigos, aunque no alcanzó para aquietar chismes. Sobre la dama en cuestión se sabe que en 2009 contrajo matrimonio con David Rocksavage, séptimo marqués de Cholmondeley, y que es madre de gemelos. Ya había alcanzado sus quince minutos de fama cuando de soltera fue vista en una playa junto a su hermana y el ex ministro Tony Blair, al que siempre le han adjudicado romances furtivos, sostienen las crónicas recientes.

Cuestión es que los Sussex deben estar respirando aliviados ahora que la prensa tiene nuevo juguete para destrozar. Después de que Harry estrenara el polémico documental en Netflix y que su libro de memorias revelara detalles privadísimos, y algo escabrosos -el debut sexual con una mujer mayor, la escena de pugilato con su hermano y el haber asesinado a 25 afganos durante el conflicto en Irak– al fin el foco le cae a Guillermo.

Sin embargo, cuesta creer que después de haber sufrido tanto el hombre sea tan poco inteligente como para someterse a una tragedia semejante a la de sus padres. No obstante, esas sonrisas cómplices de la que todos hablan desde que asistieron a la fiesta (Guillermo de Gales es presidente de la Academia Británica de Cine y Televisión desde 2010) puede tener una doble lectura: o el rumor es falso y así se lo toman, o Kate y Guillermo son cómplices en la verdad. Que él se haya mostrado distendido en un espacio público, a la vista de todos, también podría indicar un break pactado entre ambos. De hecho a la princesa, siempre tan correcta, ahora se la ve más suelta... o al menos estando viva la reina Isabel jamás se hubiera atrevido a tocarle el traste a su marido delante de los súbditos.

Cualquier sociedad sentimental cambia de cláusulas (pactadas o no) a lo largo de dos décadas (el tiempo que llevan juntos), de eso se trata la vida. En cualquier caso, son jóvenes y era hora de que llevaran una existencia con menos pose y rigores, digamos que más normal.

