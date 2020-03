Se llama Snoozeal y promete eliminar los ronquidos en alrededor de seis semanas.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de marzo de 2020 • 15:26

Todos conocemos a alguien que ronca como un camión por lo que parece bastante inverosímil que todavía nadie haya inventado algo efectivo que evite los insoportables e irritantes ruidos que hacen algunas personas cuando respiran mientras duermen.

Al parecer, el milagro ha llegado a nuestras vidas aunque se trate de un polémico aparato que, para impedir los ronquidos, emite una pequeña descarga eléctrica sobre la lengua . Anshul Sama, un profesor experto en trastornos del sueño, es el creador del dispositivo llamado Snoozeal.

El aparato envía pequeñas descargas eléctricas sobre distintas zonas de la lengua. Crédito: Snoozeal

De acuerdo con los resultados de los ensayos clínicos que se realizaron en el Reino Unido y en Alemania, el Snoozeal ha conseguido una tasa de éxito del 70%.

Uno de los primeros triunfos del invento fue la prueba realizada a Louise Fitzpatrick, una ciudadana de Londres, que necesitaba con urgencia encontrar una solución para sus ronquidos. "Se había convertido en un problema", contó la mujer de cincuenta años al diario The Mirror que también describió la cantidad de opciones frustradas que probó para dejar de roncar. "No solo molestaba a mi marido, sino que los ronquidos me despertaban también a mí y no me permitían dormir bien" , confesó al periódico.

Después de consultar a especialistas en oído, nariz y garganta, los médicos decidieron quitar el tejido de la parte posterior de la garganta con la esperanza de eliminar el problema. Por suerte, antes de entrar al quirófano, el cirujano le sugirió formar parte del programa de prueba del Snoozeal.

Se coloca de día durante veinte minutos. Crédito: Snoozeal

Se trata de un dispositivo que luce como la pinza de un cangrejo y que se inserta en la boca. Está realizado con un material lo suficientemente flexible como para acomodarse a la medida de la mandíbula. Al principio, debe colocarse veinte minutos durante seis semanas estando despierto. Una vez acostumbrada la boca, se pasa corriente al aparato a través de una app que envía una pequeña descarga eléctrica a distintas zonas de la lengua que ayudan a apretar la parte posterior de la garganta de donde suelen venir los ronquidos en primer lugar. Este proceso se realiza de día y con el paciente despierto. Esta es la diferencia fundamental respecto de otras opciones: el dispositivo no se usa de noche.

Los resultados de la prueba de Louise fueron casi instantáneos: "En un par de semanas del ensayo con el Snoozeal comencé a notar los cambios. A los dos meses casi no roncaba más", contó feliz al diario británico.