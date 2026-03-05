Viajar para crear: así es el proyecto de dos hermanas que transforman la geografía argentina en objetos de diseño

¿Cuánto puede caber en un objeto? Arte, territorio, paisaje, identidad local y la siempre reveladora experiencia viajera envolviéndolo todo como materia prima conceptual. Ese es, al menos, el caso de las colecciones de Kurzar, el proyecto argentino que crea piezas de diseño –originales, de autoría propia y bellísimas– inspirándose en el patrimonio natural del país.

Jesica Vicente (37) se recibió en la UBA de diseñadora industrial. Déborah Vicente (31) es ceramista experimental formada en la Universidad Nacional de las Artes. Un poco por afinidad y otro tanto por el propio cruce de disciplinas, las hermanas venían desde hace tiempo con ganas de crear algo juntas. Finalmente sucedió en 2019, luego de un viaje a Villa Epecuén, el pueblo de la provincia de Buenos Aires que quedó en ruinas después de una inundación en 1985 y hoy se ha transformado en atracción turística de culto. Fue en medio de ese entorno claro, erosionado, casi irreal, que el proyecto empezó a tomar forma.

“Nos quedamos tan atravesadas por la singularidad de su paisaje, que dijimos: ‘¿Cómo podríamos contar su historia en un objeto, pero no de manera literal?’. Lo que buscábamos era evocar texturas, colores, incluso sensaciones”, dice Jesica. Y enfatiza: “En el fondo, nadie diseña mejor que la naturaleza”.

Sacaron mil fotos, tomaron notas, juntaron muestras y materiales, se quedaron por horas mirando los relieves, las tramas, las formas, la variedad infinita de tonos. Volvieron a su taller, siguieron investigando, empezaron a experimentar. Crearon una caja de materiales y texturas para que funcione como “tablero de inspiración”. Y recién después de un tiempo vio la luz el set Epecuén: una botella y dos vasos de terminación texturada y un muy particular degradé inspirado en la transición de tonos que justamente exhiben los árboles petrificados tras la inundación de hace cuatro décadas.

La produccin de Kurzar es local, artesanal y en series limitadas. Y prioriza los oficios y los "tiempos del hacer".

Viajes que son motor creativo

Los viajes siguieron, y con ellos la ampliación del exquisito catálogo de la marca. Está, por ejemplo, la maceta de la línea Talampaya, que combina un muy delicado recipiente de cerámica porosa con otro de vidrio soplado que se llena de agua para generar un sistema de autorriego natural que resulta práctico –crea un pequeño ecosistema que evita tener que estar regando todo el tiempo, y que los muebles se chorreen al hacerlo– y ofrece a la vez un diseño sofisticado, perfecto para las plantas de interior.

Produccin de la maceta Talampaya.

Pero hay más: los platitos que acompañan los pocillos Antofagasta lucen una textura única creada a partir de impresiones directas de piedras de lava de Catamarca, que las hermanas emplearon en este caso como moldes naturales. O el set de bowls Copahue, cuyo esmalte (que ellas mismas formulan) está inspirado en el cráter activo del volcán homónimo en Neuquén, con capas de matices minerales que emergen de cada horneada con tonalidades únicas.

Las series Talampaya, Antofagasta y Epecuén fueron distinguidas en 2025 con el Sello del Buen Diseño Argentino. “Los viajes son la excusa –explica Déborah–. Hacemos que estos recorridos funcionen como un punto de partida para crear objetos que tengan identidad local, que cuenten historias y que inviten a conocer, valorar, y por qué no, también reflexionar sobre nuestro patrimonio natural”.

La particular transicin de tonos del set Epecun evoca los singulares rboles petrificados de la Villa inundada hace cuatro dcadas.

Bowls Copahue, inspirados en el volcn activo homnimo neuquino.

Menos objetos, más significado

Las propuestas que nacen de una motivación tan genuina y visceral suelen englobar, además de un gran portfolio, toda una filosofía. En el caso de Kurzar, un aspecto vital es la apuesta por la manufactura local. “Buscamos que nuestros proveedores, tanto artesanales como industriales, sean argentinos. Queremos cuidar esos lazos y contribuir a jerarquizar la industria nacional”, sostiene Jesica.

Sobrevuela también el proyecto una mirada crítica y una reflexión sobre el consumo contemporáneo. Por eso promueven tener menos objetos, pero con mayor significado, priorizando la calidad, la durabilidad y el valor simbólico por sobre la acumulación.

Jesica, diseadora industrial, destaca la cantidad enorme de investigacin detrs de cada lnea de Kurzar.

La reciente moda de los talleres de cerámica puede tener algo que ver con esa necesidad de “significado” en los elementos que forman parte de nuestra vida. Según Déborah, la explicación de ese impensado furor tiene que ver en parte con un “proceso que cautiva”. “Empezar desde la tierra para construir algo que después puede formar parte de tu vida cotidiana: eso es lo más valioso –dice–. Pero además, toda la transformación que se genera en el recorrido de los materiales es increíble. Como la magia de no saber con certeza qué va a pasar, porque hay variables que nunca se controlan del todo. Por eso en la cerámica está la alquimia de los materiales, están las frustraciones y está el hecho de que, como trabajás con las manos, no usas el celular y desconectás por completo”.

Kurzar funciona en dos capas complementarias: la tienda online y el estudio proyectual que acompaña a diferentes marcas a través de servicios de diseño personalizado e investigación de materiales. Hoy, por ejemplo, están desarrollando el concepto de una botella de aceite de oliva para una bodega y la morfología para una marca de chocolates premium.

Las hermanas junto a Eros, el perro de la familia que dio origen al nombre de la marca.

Mientras ronda la pregunta final –de dónde es que provino el nombre de Kurzar– el enorme y hermoso perro de la casa irrumpe en el taller. Se llama Eros y es un Braco Alemán o Kurzhaar, un cazador nato: atlético, leal, enérgico y sobre todo caracterizado por su agudo olfato e instinto. “En nuestra familia siempre tuvimos bracos –cuentan las hermanas–. A través de varias generaciones nos acompañaron en la vida y en los viajes. Por eso cuando tuvimos que pensar un nombre, nos identificamos con su instinto de búsqueda: no hay nada como verlo feliz en medio de la naturaleza, explorando, siempre en movimiento. Que es, al fin, la esencia de este proyecto."

