La Noche de las Hamburgueserías: dónde conseguir combos a mitad de precio

Más de 200 locales y dos patios al aire libre ofrecerán descuentos en hamburguesas este viernes 6 de marzo en distintos puntos de CABA
Buenos Aires se prepara para una nueva edición de la Noche de las Hamburgueserías, un evento que ofrecerá combos a mitad de precio en cientos de locales. Impulsada por el Ministerio de Desarrollo Económico a través de BA Capital Gastronómica, esta iniciativa invita a los amantes de las hamburguesas a disfrutar de una propuesta culinaria especial en toda la ciudad. A su vez, busca fomentar el consumo local y brindar una experiencia gastronómica accesible.
¿Cuándo y dónde se celebra la Noche de las Hamburgueserías?
La Noche de las Hamburgueserías se realiza este viernes 6 de marzo. La promoción estará vigente desde las 19 horas hasta el cierre de cada establecimiento adherido.
El evento convoca a más de 200 locales distribuidos por diversos barrios de la ciudad de Buenos Aires, además de dos patios hamburgueseros al aire libre. De esa forma, el evento ofrece una amplia cobertura para que los participantes puedan encontrar opciones cercanas o planificar su recorrido gastronómico.
¿Qué tipo de promoción se ofrece y cómo se accede a ella?
La promoción principal consiste en un 50% de descuento en un combo seleccionado por cada local. Este combo incluye una hamburguesa, una guarnición (como papas fritas) y una bebida.
Para acceder a la oferta, es fundamental elegir uno de los locales adheridos, que se pueden encontrar a través del mapa virtual oficial. Allí se detalla su ubicación y el combo específico en promoción de cada sucursal. Una vez elegido, el consumidor debe dirigirse al local este viernes a partir de las 19 horas, solicitar la hamburguesa con descuento y abonar directamente en el establecimiento.
¿Qué locales participan en esta edición de la Noche de las Hamburgueserías?
La edición de este año cuenta con la adhesión de más de 200 establecimientos en toda la ciudad. Si bien el listado completo se encuentra disponible en el mapa virtual oficial del evento, a continuación estas son las marcas participantes:
- 24th Street Burger
- Angus Brother
- Antonio D
- Arredondo
- B-Moodie
- Benzo
- Big Pons
- Big Pons Av Corrientes
- Big Pons Belgrano
- Big Pons Boedo
- Big Pons Puerto Madero
- Bulebar Food & Drinks
- Burger Chazz
- Burger Couple - La chupeteria
- Burger Couple - La Mansión
- Burger Couple - Los 90’s
- Burger Couple La Tercera
- Burger Evolution
- Burger King - Abasto
- Burger King -P.Italia
- Burger King- Acoyte
- Burger King- Flores
- Burger King-Aeroparque
- Burger King-Almagro
- Burger King-Angel gallardo
- Burger King-Ayacucho
- Burger King-Bulnes
- Burger King-Caballito
- Burger King-Canning
- Burger King-cine
- Burger King-Cuenca
- Burger King-Dot
- Burger King-Facultad
- Burger King-Gavilan
- Burger King-Jose Hernandez
- Burger King-Liniers
- Burger King-Nazca
- Burger King-Obelisco
- Burger King-Once
- Burger King-Parque Brown
- Burger King-Paseo Alcorta
- Burger King-Peru
- Burger King-Peru
- Burger King-Quesada
- Burger King-Retiro
- Burger King-Villa Urquiza
- Burgertify
- Casa Temple
- Chopi’s burger
- D&R Burgers
- Dean & Dennys - Abasto
- Dean & Dennys - Barrio Norte
- Dean & Dennys - Belgrano
- Dean & Dennys - Belgrano R
- Dean & Dennys - Caballito
- Dean & Dennys - Corrientes
- Dean & Dennys - Devoto
- Dean & Dennys - Flores
- Dean & Dennys - Pacífico
- Dean & Dennys - Palermo
- Dean & Dennys - Plaza Shopping Center
- Dean & Dennys - Recoleta
- Dean & Dennys - Shopping DOT
- DELTORO Burgers & pizza
- DIGGS
- Don Catto
- El Desembarco Boedo
- El Desembarco Microcentro
- El Desembarco Nuñez
- El Desembarco Pacifico
- El Desembarco Recoleta
- El Desembarco San Telmo
- El Desembarco Villa Urquiza
- El Ideal
- Estación Alberdi
- Fat Broder
- Frank’s Grill
- Frank’s Grill - Palermo
- HUEBURGERS
- Jay Hamburguesas
- Je Suis Lacan
- Jerome Palermo
- Jotti
- Kiddo
- Kiddo Palermo
- La Casa de la Hamburguesa Palermo CDH
- La Choppería de Palermo
- LOBO BLANCO - Villa Urquiza
- Logs
- Louvre
- Mc Donald´s - TRU
- Mc Donald’s - AB1
- Mc Donald’s - AB2
- Mc Donald’s - CHE
- Mc Donald’s - CTN
- Mc Donald’s - DEN
- Mc Donald’s - DOT
- Mc Donald’s - SGC
- McDonald’s - ACO
- McDonald’s - AP1
- McDonald’s - AP2
- McDonald’s - AR2
- McDonald’s - AR4
- McDonald’s - AR5
- McDonald’s - AR7
- McDonald’s - AT1
- McDonald’s - BEL
- McDonald’s - BEU
- McDonald’s - CFL
- McDonald’s - CLH
- McDonald’s - CNG
- McDonald’s - COL
- McDonald’s - CPY
- McDonald’s - CYJ
- McDonald’s - CYM
- McDonald’s - DEV
- McDonald’s - EK2
- McDonald’s - ELC
- McDonald’s - FLO
- McDonald’s - FLA
- McDonald’s - FL2
- McDonald’s - FLS
- McDonald’s - LIM
- McDonald’s - MAD
- McDonald’s - MED
- McDonald’s - MTD
- McDonald’s - NUN
- McDonald’s - PBJ
- McDonald’s - PHY
- McDonald’s - PLS
- McDonald’s - PMJ
- McDonald’s - R10
- McDonald’s - RCV
- McDonald’s - SF2
- McDonald’s - SF3
- McDonald’s - SF5
- McDonald’s - SF6
- McDonald’s - SFC
- McDonald’s - SM1
- McDonald’s - WOC
- McDonald’s- Martin Garcia
- Mi Barrio Hamburguesería
- Mi Barrio Hamburguesería - Boedo
- Mi Barrio Hamburguesería - Caballito
- Mi Barrio Hamburguesería - Sucursal Barrio Norte
- Mi Barrio Hamburguesería - Sucursal Belgrano
- Mi Barrio Hamburguesería - Sucursal Villa Urquiza
- Mi Barrio Hamburguesería - Sucursal Villa del Parque
- Mostaza-Abasto
- Mostaza-Acoyte
- Mostaza-Aeroparque
- Mostaza-Alto palermo
- Mostaza-Av de mayo 2
- Mostaza-Av de mayo 2
- Mostaza-Av la plata
- Mostaza-Boedo
- Mostaza-Caballito
- Mostaza-Cabildo
- Mostaza-Cabildo 2
- Mostaza- Constituyentes
- Mostaza-Constitución
- Mostaza-CORRIENTES Y 9 DE JULIO
- Mostaza- corrientes y callao
- Mostaza-Devoto
- Mostaza-Diagonal
- Mostaza-dot
- Mostaza-Flores
- Mostaza-Florida 2
- Mostaza-GALERIAS PACIFICO
- Mostaza-Guemes
- Mostaza-Madero 2
- Mostaza-Mataderos
- Mostaza-Once
- Mostaza-parque chacabuco
- Mostaza-Parque brown
- Mostaza-Parque centenario
- Mostaza-PELLEGRINI- CORDOBA Y 9 DE JULIO
- Mostaza-Pompeya
- Mostaza-Primera junta
- Mostaza-Recoleta
- Mostaza-San telmo
- Mostaza-SANTA FE Y 9 DE JULIO- CERRITO
- Mostaza-Spinetto
- Mostaza-trenes
- Mostaza-Urquiza
- Mostaza-VELEZ
- Mostaza-Villa del parque
- Mostaza-Warnes
- Mostaza-abasto
- Mostaza-Constituyentes
- MostazaMadero 3
- Mostaza_JUAN B JUSTO- VILLA CRESPO
- Mostaza-Once
- Mostaza-Primera junta
- Mostaza-Recoleta
- Mostaza-San telmo
- Mostaza-Spinetto
- Mostaza-trenes
- Mr. Tasty - Caballito
- Mr. Tasty - Florida
- Paso a Paso
- PIBÄ Barrio Chino
- PIBÄ Cerviño
- PIBÄ Charcas
- PIBÄ DOHO
- PIBÄ HOUSE
- PIBÄ Juramento
- PIBÄ Recoleta
- PIBÄ Recova
- PIBÄ SOHO
- Puente Gran Bar
- Pérez-H
- Pérez-H - Microcentro
- Shivo’s
- Shivo’s Villa Crespo
- Teglia Cramer
- Temple - Monroe
- Temple - Palermo
- Temple Barrio Chino
- Temple Craft Madero
- Temple Craft Soho
- The Flour Store
- The Food Truck Store
- The Food Truck Store - Belgrano
- The Food Truck Store - Recoleta
- The Market Burger
- TRIXIE American Diner
- Urbano Cocina Americana
- Valentino
- Weiss Burger
- What The Burger
- Williamsburg Infanta
¿Dónde se encontrarán los patios hamburgueseros?
Junto a la oferta de los locales, la Noche de las Hamburgueserías contará con dos patios al aire libre que ofrecerán música y combos a mitad de precio. Estos espacios funcionarán desde las 19 hasta la medianoche.
Uno estará ubicado estratégicamente frente al Planetario Galileo Galilei, en el barrio de Palermo. Presentará propuestas de What the Burger, Big Pons, Burger Couple y The Food Truck Store.
El otro patio se encontrará en el Parque Los Andes, en Chacarita. Allí habrá puestos de Shappa, Burger Zapata, Bravos Carnes y El Rincón de Pau.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
