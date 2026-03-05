La Noche de las Hamburgueserías: dónde conseguir combos a mitad de precio

Buenos Aires se prepara para una nueva edición de la Noche de las Hamburgueserías, un evento que ofrecerá combos a mitad de precio en cientos de locales. Impulsada por el Ministerio de Desarrollo Económico a través de BA Capital Gastronómica, esta iniciativa invita a los amantes de las hamburguesas a disfrutar de una propuesta culinaria especial en toda la ciudad. A su vez, busca fomentar el consumo local y brindar una experiencia gastronómica accesible.

¿Cuándo y dónde se celebra la Noche de las Hamburgueserías?

La Noche de las Hamburgueserías es este viernes 6 de marzo Freepik

La Noche de las Hamburgueserías se realiza este viernes 6 de marzo. La promoción estará vigente desde las 19 horas hasta el cierre de cada establecimiento adherido.

El evento convoca a más de 200 locales distribuidos por diversos barrios de la ciudad de Buenos Aires, además de dos patios hamburgueseros al aire libre. De esa forma, el evento ofrece una amplia cobertura para que los participantes puedan encontrar opciones cercanas o planificar su recorrido gastronómico.

¿Qué tipo de promoción se ofrece y cómo se accede a ella?

La promoción principal consiste en un 50% de descuento en un combo seleccionado por cada local. Este combo incluye una hamburguesa, una guarnición (como papas fritas) y una bebida.

Para acceder a la oferta, es fundamental elegir uno de los locales adheridos, que se pueden encontrar a través del mapa virtual oficial. Allí se detalla su ubicación y el combo específico en promoción de cada sucursal. Una vez elegido, el consumidor debe dirigirse al local este viernes a partir de las 19 horas, solicitar la hamburguesa con descuento y abonar directamente en el establecimiento.

¿Qué locales participan en esta edición de la Noche de las Hamburgueserías?

La edición de este año cuenta con la adhesión de más de 200 establecimientos en toda la ciudad. Si bien el listado completo se encuentra disponible en el mapa virtual oficial del evento, a continuación estas son las marcas participantes:

24th Street Burger

Angus Brother

Antonio D

Arredondo

B-Moodie

Benzo

Big Pons

Big Pons Av Corrientes

Big Pons Belgrano

Big Pons Boedo

Big Pons Puerto Madero

Varias sucursales de Big Pons participan de la Noche de las Hamburgueserías (Foto: Gentileza Big Pons)

Bulebar Food & Drinks

Burger Chazz

Burger Couple - La chupeteria

Burger Couple - La Mansión

Burger Couple - Los 90’s

Burger Couple La Tercera

Burger Evolution

Burger King - Abasto

Burger King -P.Italia

Burger King- Acoyte

Burger King- Flores

Burger King-Aeroparque

Burger King-Almagro

Burger King-Angel gallardo

Burger King-Ayacucho

Burger King-Bulnes

Burger King-Caballito

Burger King-Canning

Burger King-cine

Burger King-Cuenca

Burger King-Dot

Burger King-Facultad

Burger King-Gavilan

Burger King-Jose Hernandez

Burger King-Liniers

Burger King-Nazca

Burger King-Obelisco

Burger King-Once

Burger King-Parque Brown

Burger King-Paseo Alcorta

Burger King-Peru

Burger King-Peru

Burger King-Quesada

Burger King-Retiro

Burger King-Villa Urquiza

Burgertify

Casa Temple

Chopi’s burger

D&R Burgers

Dean & Dennys - Abasto

Dean & Dennys - Barrio Norte

Dean & Dennys - Belgrano

Dean & Dennys - Belgrano R

Dean & Dennys - Caballito

Dean & Dennys - Corrientes

Dean & Dennys - Devoto

Dean & Dennys - Flores

Dean & Dennys - Pacífico

Dean & Dennys - Palermo

Dean & Dennys - Plaza Shopping Center

Dean & Dennys - Recoleta

Dean & Dennys - Shopping DOT

DELTORO Burgers & pizza

DIGGS

Don Catto

El Desembarco Boedo

El Desembarco Microcentro

El Desembarco Nuñez

El Desembarco Pacifico

El Desembarco Recoleta

El Desembarco San Telmo

El Desembarco Villa Urquiza

El Ideal

Estación Alberdi

Fat Broder

Frank’s Grill

Frank’s Grill - Palermo

HUEBURGERS

Jay Hamburguesas

Je Suis Lacan

Jerome Palermo

Jotti

Kiddo

Kiddo Palermo

La Casa de la Hamburguesa Palermo CDH

La Choppería de Palermo

LOBO BLANCO - Villa Urquiza

Logs

Louvre

Mc Donald´s - TRU

Mc Donald’s - AB1

Mc Donald’s - AB2

Mc Donald’s - CHE

Mc Donald’s - CTN

Mc Donald’s - DEN

Mc Donald’s - DOT

Mc Donald’s - SGC

McDonald’s - ACO

McDonald’s - AP1

McDonald’s - AP2

McDonald’s - AR2

McDonald’s - AR4

McDonald’s - AR5

McDonald’s - AR7

McDonald’s - AT1

McDonald’s - BEL

McDonald’s - BEU

McDonald’s - CFL

McDonald’s - CLH

McDonald’s - CNG

McDonald’s - COL

McDonald’s - CPY

McDonald’s - CYJ

McDonald’s - CYM

McDonald’s - DEV

McDonald’s - EK2

McDonald’s - ELC

McDonald’s - FLO

McDonald’s - FLA

McDonald’s - FL2

McDonald’s - FLS

McDonald’s - LIM

McDonald’s - MAD

McDonald’s - MED

McDonald’s - MTD

McDonald’s - NUN

McDonald’s - PBJ

McDonald’s - PHY

McDonald’s - PLS

McDonald’s - PMJ

McDonald’s - R10

McDonald’s - RCV

McDonald’s - SF2

McDonald’s - SF3

McDonald’s - SF5

McDonald’s - SF6

McDonald’s - SFC

McDonald’s - SM1

McDonald’s - WOC

McDonald’s- Martin Garcia

Mi Barrio Hamburguesería

Mi Barrio Hamburguesería - Boedo

Mi Barrio Hamburguesería - Caballito

Mi Barrio Hamburguesería - Sucursal Barrio Norte

Mi Barrio Hamburguesería - Sucursal Belgrano

Mi Barrio Hamburguesería - Sucursal Villa Urquiza

Mi Barrio Hamburguesería - Sucursal Villa del Parque

Mostaza-Abasto

Mostaza-Acoyte

Mostaza-Aeroparque

Mostaza-Alto palermo

Mostaza-Av de mayo 2

Mostaza-Av de mayo 2

Mostaza-Av la plata

Mostaza-Boedo

Mostaza-Caballito

Mostaza-Cabildo

Mostaza-Cabildo 2

Mostaza- Constituyentes

Mostaza-Constitución

Mostaza-CORRIENTES Y 9 DE JULIO

Mostaza- corrientes y callao

Mostaza-Devoto

Mostaza-Diagonal

Mostaza-dot

Mostaza-Flores

Mostaza-Florida 2

Mostaza-GALERIAS PACIFICO

Mostaza-Guemes

Mostaza-Madero 2

Mostaza-Mataderos

Mostaza-Once

Mostaza-parque chacabuco

Mostaza-Parque brown

Mostaza-Parque centenario

Mostaza-PELLEGRINI- CORDOBA Y 9 DE JULIO

Mostaza-Pompeya

Mostaza-Primera junta

Mostaza-Recoleta

Mostaza-San telmo

Mostaza-SANTA FE Y 9 DE JULIO- CERRITO

Mostaza-Spinetto

Mostaza-trenes

Mostaza-Urquiza

Mostaza-VELEZ

Mostaza-Villa del parque

Mostaza-Warnes

Mostaza-abasto

Mostaza-Constituyentes

MostazaMadero 3

Mostaza_JUAN B JUSTO- VILLA CRESPO

Mostaza-Once

Mostaza-Primera junta

Mostaza-Recoleta

Mostaza-San telmo

Mostaza-Spinetto

Mostaza-trenes

Mr. Tasty - Caballito

Mr. Tasty - Florida

Paso a Paso

PIBÄ Barrio Chino

PIBÄ Cerviño

PIBÄ Charcas

PIBÄ DOHO

PIBÄ HOUSE

PIBÄ Juramento

PIBÄ Recoleta

PIBÄ Recova

PIBÄ SOHO

La oferta de la Noche de ls Hmaburgueserías también incluye opciones gourmet Fabián Marelli

Puente Gran Bar

Pérez-H

Pérez-H - Microcentro

Shivo’s

Shivo’s Villa Crespo

Teglia Cramer

Temple - Monroe

Temple - Palermo

Temple Barrio Chino

Temple Craft Madero

Temple Craft Soho

The Flour Store

The Food Truck Store

The Food Truck Store - Belgrano

The Food Truck Store - Recoleta

The Market Burger

TRIXIE American Diner

Urbano Cocina Americana

Valentino

Weiss Burger

What The Burger

Williamsburg Infanta

¿Dónde se encontrarán los patios hamburgueseros?

Junto a la oferta de los locales, la Noche de las Hamburgueserías contará con dos patios al aire libre que ofrecerán música y combos a mitad de precio. Estos espacios funcionarán desde las 19 hasta la medianoche.

Uno estará ubicado estratégicamente frente al Planetario Galileo Galilei, en el barrio de Palermo. Presentará propuestas de What the Burger, Big Pons, Burger Couple y The Food Truck Store.

El otro patio se encontrará en el Parque Los Andes, en Chacarita. Allí habrá puestos de Shappa, Burger Zapata, Bravos Carnes y El Rincón de Pau.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.