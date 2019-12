Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de diciembre de 2019 • 16:29

PUNTA DEL ESTE.- Cada verano las arenas esteñas se transforman en una pasarela a cielo abierto. Caminar los últimos días de diciembre por Manantiales o José Ignacio es estar inmerso en un mundo de texturas y estampas veraniegas que se replicarán durante el resto de la temporada en todos los rincones de sudamérica. Probablemente por ello, Punta del Este sea el lugar elegido desde hace cinco años por Alcorta Shopping para presentar Invierno en la Arena, un evento que convoca a cuatro marcas top a anticipar sus colecciones que estarán colgadas entre febrero y marzo.

Para el evento, una vez más, Alcorta Sh opping, acompañado por Visa, eligió el barrio privado maritimo Las Garzas, en Rocha, para presentar los anticipos de otoño invierno 2020 de Rapsodia, Mishka, Holi y Valdez con un almuerzo que nadie quiso perderse.

"Estamos muy felices de poder apostar una vez más por Invierno en la Arena, con un partner de lujo cómo es Visa. Apuntamos a seguir anticipando las colecciones otoño invierno, una propuesta trendy y vanguardista, muy en sintonía con lo que significa Alcorta como shopping", dice Mariana Gonzalez, center manager de Alcorta Shopping.

Angie Landaburu y su flamante marido, Tomás Eurnekian, Eduardo Costantini, propietario de Las Garzas, y su novia, Elina Fernández, Benito Fernández y Titi Vázquez fueron solo algunos de los que no quisieron perderse del evento de moda más importante de la temporada esteña.

Los invitados disfrutaron de un menú preparado por el chef Camote Langer, responsable del restaurant de Las Garzas en la temporada 2020. La música estuvo a cargo de la DJ Soledad Rodríguez Zubieta (srz) que acompañó durante el desfile y el almuerzo, a lo que siguió un show de tributo a Luis Miguel.

Rapsodia

La propuesta de Rapsodia para el invierno es una celebración del pilar fundamental de la marca y su evolución hacia un estilo de vida contemporáneo. Inspirada en fotos vintage de Anita Pallenberg en París; los aires bohemios de Café de Flore" contrastan con la actitud "sporty" de Nueva York. Abrigos de lana bordados se combinan con "pijamas" bordados con efecto "tye dye" y zapatillas plateadas. Vestidos con siluetas que remiten a los años´70, combinados con cinturones de tachas que evocan la renombrada calle cool de Nueva York, St Marks. La colección de Rapsodia respira un aire global de la moda, manteniendo su historia y adn intacto.

Marc Leffman, director creativo de Rapsodia, resumió su infaltables para este invierno "Nuestra camisa de cuero verde, las botas de caña alta marrones que son ideales para cualquier ocasión, para el día, con un gamulán o para una noche urbana, con un vestido de lurex", dice.

Mishka

Mishka presenta su nuevo universo de invierno con diferentes propuestas de calzado: botas cortas con aire tejano para armar un estilo urbano, botinetas con tacos geométricos de acrílico y también con punta cuadrada de inspiración oriental. El ojo se agudiza para percibir la sutileza de los diferentes tonos de blancos en el calzado, del off white, al blanco óptico y tiza. Otro tópico de temporada son la zapatillas estilo trekking en colores saturados combinados con bandoleras-riñoneras a tono . Los clásicos zapatos abotinados de la marca se aggiornan en paleta con amarillos , rojo semáforo y suela. Los mocasines una vez más aportan el toque clásico de la etiqueta. En indumentaria los kimonos y trenchs de sirée se combinan con pantalones cargo y pantacourts. El must have son los abrigos de paño de lana afieltrada italiana con diferentes fantasías, una edición limitada que pronto estará en los locales y la venta on line.

Holi

Como un cuento escrito en texturas y colores nace 'a winter's tale', una colección inspirada en la combinación sutil de colores y formas que genera el movimiento. La danza del día a día es punto de partida para imaginar este cuento de formas etéreas y siluetas volátiles. La calidad es prioritaria en cada paso del proceso y el valor agregado de la terminación artesanal, super presente en todas las prendas.

Valdez

La nueva colección Otoño Invierno de Valdez está inspirada en los años 90: refleja el espíritu versátil de las mujeres dinámicas y elegantes de hoy. El icono de la temporada serán las interminables botas de caña alta, un clásico de la marca que vuelve como una tendencia irresistible.