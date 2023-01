Invierno en la arena: Alcorta anticipó sus colecciones en Punta del Este

Como invitados especiales estuvieron Zaira Nara, Franco Masini, Isabel Macedo y Cristian Castro que llegó exclusivamente a Uruguay para el desfile de Heidi Clair; el evento fue en Casa Mar

escuchar

PUNTA DEL ESTE.- Una pasarela se dibuja entre las mesas de un restaurante montado en la playa entre La Barra y Manantiales. Las tablas de madera sobre la arena otorgan la textura perfecta para conocer las tendencias de Allô Martínez, BŌKEN, Heidi Clair, Lovely Denim y Prüne que pronto se verán en Alcorta Shopping.

Invierno en la arena ya es un clásico de la agenda de Punta del Este y este año celebró la sexta edición con locación renovada. La cita fue en Casa Mar al mediodía, un parador que entrega una vista soñada de la costa uruguaya.

“Desde Alcorta nos enorgullece convocar a nuestros talentosos diseñadores quienes con sus marcas impulsan la moda argentina, un valor en el que creemos. Invierno en la Arena es una cita que dicta tendencia y que también nos permite estar presentes con Alcorta donde están nuestros clientes habituales”, dijo Mariana González, center manager de Alcorta shopping.

La invitación convocaba a partir de las 13.30. Mercedes Sarrabayrouse, Zaira Nara, Franco Masini, Cata Spinetta, Angie Landaburu, Isabel Macedo y Mery del Cerro, fueron algunos de los invitados especiales. Sobre el final y de sopresa llegó Cristian Castro invitado por Heidi Clair. Su hit, Lloviendo estrellas, hizo vibrar a los presentes que corearon y tomaron fotos con el artista hasta el fin de la tarde.

La diseñadora Heidi Clair, Cristian Castro y Mariana González, Center Manager de Alcorta Shopping

Isabel Macedo apostó al total white

Zaira Nara, combinó texturas para disfrutar de Invierno en la arena

Angie Landaburu se sumó a la tendencia de fin de año de vestir de blanco

Franco Masini y Juana Farrel con looks casual chic

Mery del Cerro con un look muy esteño

Cata Spinetta fiel a su estilo rocker chic

Las colecciones

BŌKEN

Su propuesta estuvo inspirada en la comodidad como referente y punto de partida, nació de abarcar una variedad de estilos, destacando la versatilidad en su colección. En ella se vieron diseños de abrigos, chaquetas y prendas compuestas por cuero y napalan 100% italiano. Predominó el azul eléctrico, un color que marcará tendencia en el invierno 2023. Los clásicos animales print, el matelasseado y el negro para opciones más elegantes y superposición de texturas.

Heidi Clair

Para el diseño de su colección FW 2023, la marca se inspiró en su identidad y en la moda de la época victoriana, encontrando un equilibrio en ambos creando prendas de estilos románticos. Con mangas abombadas y volados en fuertes terminaciones como también en suaves caídas, encuentra asimetría en artículos que se contrastan con la equilibrada disposición de puntillas y frunces de otras prendas. Su cápsula de edición limitada presentó escotes que remiten a distintas décadas y prendas bordadas con piedras artesanalmente. Esta colección conquista lo contemporáneo con una inconfundible actitud de Heidi Clair.

Prüne

Su nueva colección cápsula Heritage, está diseñada y anclada en el ADN de la marca. El craft artesanal, la vuelta a las raíces, lo clásico con twist de modernidad, sostienen su propuesta. Los foils metalizados en carterones, lanares y denims marcó tendencia para un estilo irreverente y sofisticado. Con aires masculinos, los blazers oversize sobre camisas bordadas se llevaron con botas altas over the knee, o mocasines en cocodrilo metalizado.

Allô Martínez

Inspirada en la suerte, en los deseos profundos y en los sueños hechos realidad, su colección “Lucky is what you are”, presentó sastrería en pura lana, denim couture, sweaters en lanas naturales tejidos a mano, sus icónicas camisas morfológicas en algodón peruano y cuero llevado a diversos tratamientos como el croco, metalizado, charol, arrugado y bordado a mano. La fiesta y la noche ocupan un lugar destacado en esta nueva colección.

Lovely Denim

Inspirada en las legendarias noches de Studio 54, en el caos y la revolución del momento, su colección FW23 “Ladies Nights”, presentó prendas en donde el brillo y la sofisticación marcan tendencia. Los tiros ultra bajos, los vestidos y la piel son los protagonistas del nuevo comienzo.

Prüne se presentó en Invierno en la arena by Alcorta Shopping

Headi Clair se presentó en Invierno en la arena by Alcorta Shopping

Allô Martínez se presentó en Invierno en la arena by Alcorta Shopping

Lovely Denim se presentó en Invierno en la arena by Alcorta Shopping

BŌKEN se presentó en Invierno en la arena by Alcorta Shopping

La dj Anita Álvarez de Toledo a cargo de la ambientación musical

Nico Feijo con un look hawaiano

Vito Saravia con un look muy playero acorde con el día bien de verano

Cristian Castro, invitado de honor de Heidi Clair

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.

LA NACION