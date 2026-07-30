John Gottman, psicólogo de parejas: “El conflicto realmente tiene un propósito, que es la comprensión mutua”

Una diferencia de opinión no tiene por qué alejar a quienes mantienen una relación. Para John Gottman, psicólogo de parejas, las diferencias pueden favorecer el acercamiento cuando ambos aprenden a plantear sus emociones, escuchar las necesidades ajenas y buscar puntos en común.

¿Por qué el conflicto puede fortalecer una relación?

En una entrevista publicada por NPR en Life Kit, el especialista en estabilidad matrimonial y predicción del divorcio afirmó que “el conflicto realmente tiene un propósito” y precisó que esa finalidad es alcanzar “la comprensión mutua”.

Gottman dedicó 50 años a investigar las relaciones y trabajó con miles de personas. Es profesor emérito de Psicología de la Universidad de Washington, donde fundó el denominado “Laboratorio del Amor”, y cofundador de The Gottman Institute. Además, publicó más de 250 artículos académicos y participó en la elaboración de más de 50 libros, explican en su sitio oficial.

Junto con su esposa y colega, la psicóloga clínica Julie Schwartz Gottman, destinó cuatro décadas al estudio y la práctica de vínculos saludables y duraderos. Sus hallazgos indican que las uniones más felices no evitan las diferencias. En cambio, saben atravesar esos momentos de una manera justa y productiva.

Ambos reunieron parte de ese trabajo en Fight Right: How Successful Couples Turn Conflict into Connection. El estudio, publicado en enero de 2024, busca enseñar a afrontar conversaciones difíciles que no separen a sus integrantes, sino que generen “conexión y compasión”, explicó la coautora.

El desborde emocional y la importancia de detener la discusión

La primera situación identificada por los especialistas es la “inundación”. Este estado aparece cuando una persona se siente sobrepasada durante un intercambio tenso.

Julie Schwartz Gottman explicó que alguien profundamente atacado y sin una salida puede entrar en modo de lucha o huida. Las hormonas del estrés recorren su organismo y, en esas condiciones, “no puede pensar con claridad” ni escuchar correctamente.

El episodio puede provocar un aumento del ritmo cardíaco, sudoración en las manos, tensión en la mandíbula o una sensación de vacío en el estómago. También puede llevar a que uno de los involucrados se aleje, permanezca en silencio y deje de responder.

Ante esas señales, los expertos recomiendan interrumpir el diálogo. La pausa puede durar desde 20 minutos hasta 24 horas, según el período que ambos necesiten para recuperar la calma. Antes de tomar distancia, deben acordar cuándo retomarán la conversación.

Durante ese intervalo, el profesor emérito aconseja no repasar lo ocurrido, preparar nuevos argumentos ni adoptar una posición de víctima. Su esposa propone leer, escuchar un pódcast o salir a correr para que el cuerpo procese las hormonas del estrés. Así podrán regresar con la mente despejada.

Para el especialista, las diferencias pueden fortalecer el vínculo si se abordan con respeto gottman.com

¿Cómo funciona el “método bagel” para alcanzar un acuerdo?

El segundo escenario es el estancamiento . Surge cuando cada parte considera que debe ganar y ninguna encuentra una alternativa aceptable.

. Surge cuando cada parte considera que debe ganar y ninguna encuentra una alternativa aceptable. Para destrabar esas posiciones, los investigadores desarrollaron el “método bagel”. Cada integrante debe dibujar dos óvalos concéntricos sobre una hoja . En el espacio interior anota aquello que considera innegociable, mientras que en el exterior escribe los aspectos sobre los cuales está dispuesto a ceder.

. En el espacio interior anota aquello que considera innegociable, mientras que en el exterior escribe los aspectos sobre los cuales está dispuesto a ceder. En una diferencia relacionada con la educación de un hijo, el centro podría incluir tres condiciones: garantizar una enseñanza de calidad, mantener la conexión con la comunidad y apoyar el sistema público. La zona flexible podría contemplar un traslado a una institución privada durante la secundaria, otras formas de participación local o la intervención del menor cuando tenga edad suficiente para opinar.

Después, ambos comparan los diagramas y explican por qué cada elemento del núcleo resulta importante . A partir de las coincidencias externas, pueden elaborar una solución compartida. Una opción sería elegir un establecimiento privado, inscribir al niño en un equipo comunitario de fútbol y revisar la decisión después de un año.

. A partir de las coincidencias externas, pueden elaborar una solución compartida. Una opción sería elegir un establecimiento privado, inscribir al niño en un equipo comunitario de fútbol y revisar la decisión después de un año. La psicóloga clínica remarcó que el otro “no es un clon”, sino un ser humano con un mundo interior diferente. El ejercicio suele revelar un margen de negociación mayor al esperado y favorece la empatía. Incluso ante posiciones opuestas, sostuvo, es posible comunicarse “con amor y afecto”.

El comienzo puede condicionar todo el intercambio

La tercera clase de diferencia se caracteriza por un inicio cargado de enojo y críticas repentinas. John Gottman la denomina “lanzamiento de la bomba” o comienzo áspero porque la acusación aparece sin contexto para quien la recibe.

Un ejemplo sería responsabilizar a la otra persona apenas entra en la casa después de descubrir un gasto excesivo en la tarjeta de crédito. Ese planteo general obliga al receptor a defenderse y dificulta que comprenda el problema de fondo.

Los autores aconsejan iniciar el planteo desde las emociones y necesidades propias. El investigador resumió este enfoque como una manera de señalarse a uno mismo, en lugar de apuntar contra el compañero.

El desborde emocional impide pensar y escuchar con claridad Magnific

¿Qué fórmula propone Gottman para expresar una necesidad?

La estructura recomendada contiene tres componentes: mencionar una emoción, describir la situación concreta y solicitar una acción positiva y específica que pueda mejorarla.

De esta manera, la acusación “eres muy irresponsable con el dinero” puede transformarse en una explicación sobre el estrés causado por el presupuesto mensual. Luego, quien plantea el problema puede proponer que ambos revisen las cuentas y decidan qué gastos reducir.

Julie Schwartz Gottman señaló que este enfoque crea un espacio para comprender la dificultad y responder a la necesidad expresada. La propuesta central consiste en convertir una disputa en una oportunidad para escuchar, reconocer diferencias y recuperar la conexión.