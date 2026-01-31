Luna de Nieve: así es el ritual para el amor y el dinero durante el mes de febrero 2026

La Luna de Nieve es un fenómeno astronómico que tiene profundos significados espirituales. El evento ocurrirá el 1° de febrero en el cielo nocturno y representa una oportunidad ideal para otorgar mayor fuerza a los rituales y las manifestaciones.

El ritual para el amor con la Luna de Nieve

La Luna de Nieve es la primera luna llena de febrero. Según la astrología, marca un momento de culminación, liberación y claridad. Por tal motivo, el evento resulta idóneo para realizar ceremonias y peticiones de acuerdo con El Imparcial.

Los rituales de Luna Llena suelen tener más poder porque canalizan la energía de este astro (Archivo) Gemini

La luna llena del 1° de febrero se posicionará en Leo. Esta ubicación astrológica prioriza el amor, las relaciones, la confianza personal y la pasión.

Ritual para atraer el amor:

Una vela rosa o roja

Una hoja de papel

Bolígrafo de color rosa o rojo

Un cuarzo rosa

Pétalos de rosa

Canela en polvo

Un recipiente con agua

Incienso

Dejar los elementos del ritual bajo la luz de la Luna de Nieve los cargará energéticamente (ARCHIVO) Gemini

El procedimiento es sencillo. Es fundamental mantener el enfoque en la energía de la Luna de Nieve y realizar la ceremonia el primer día del mes. Los pasos son los siguientes:

Encender el incienso y la vela. Colocar los pétalos de rosa y la canela en polvo alrededor de la llama mientras se realiza una meditación para conectar con la energía de la luna llena.

Tomar la hoja de papel y el bolígrafo y escribir las intenciones. Se debe incluir los aspectos que se desea soltar, como las relaciones tóxicas o los miedos, y aquellos que busca atraer, como la estabilidad y los vínculos sanos.

Las intenciones se leerán en voz alta y se pasarán cerca del humo del incienso.

Todo se dejará bajo la luz del satélite terrestre, la noche en la que alcanza su fase llena.

Al siguiente día se apagará la vela y se guardará el papel y el cuarzo como amuleto durante los próximos 28 días.

El ritual para atraer el dinero durante febrero

La energía de la Luna de Nieve también puede ser empleada para manifestar abundancia. Según Chic Magazine, el ritual perfecto para atraer el dinero requiere de los siguientes ingredientes:

El ritual de la Luna de Nieve también puede manifestar abundancia financiera (ARCHIVO) Gemini

Moneda o billete

Hoja de laurel

Bolígrafo o plumón

Vela de color verde

Cuarzo citrino

Canela entera

Sal de mar

Palo santo

El primer paso es limpiar el espacio con el humo del palo santo, posteriormente se realizará lo siguiente:

Escribir un deseo financiero en la hoja de laurel, como atraer mayor riqueza o sanar la economía.

Partir la canela para espolvorearla sobre la vela de color verde y el billete o moneda.

Colocar el cuarzo de citrino cerca de la vela y encenderla mientras se repite una afirmación de prosperidad y abundancia. Permanecer en estado meditativo durante aproximadamente 10 minutos.

El billete o la moneda, junto con la hoja de laurel, deben enterrarse en una maceta donde esté una planta viva.

Para finalizar el ritual se beberá un vaso de agua con un poco de sal de mar y se dejará encendida la vela durante toda la noche.

Qué significa la Luna de Nieve

La Luna de Nieve es el nombre que le dieron a la luna llena de febrero las tribus norteamericanas de la región noreste y de las grandes llanuras, de acuerdo con UNAM Global.

La Luna de Nieve recibe este nombre por su asociación con la temporada invernal (ARCHIVO-Unsplash/Igor Omilaev)

Esto debido a la relación que tiene con la temporada invernal, ya que en América del Norte las estaciones del año se encuentran muy marcadas y los pueblos originarios de esas regiones se basaban en las fases lunares para medir el tiempo.

Durante febrero, las nevadas intensas y las bajas temperaturas le dieron nombre a la Luna de Nieve. A este fenómeno también se le conoce como Luna de Hambre, debido a ser un mes en el que escaseaban los recursos, o Luna del Oso, por ser la fecha en la que estos animales despiertan de su hibernación.