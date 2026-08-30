Jorge, ingeniero de 49 años, sobre el aire acondicionado: “Hay que intentar poner un toldo, porque es un ahorro directo”

En Estados Unidos, el precio promedio de la electricidad residencial continúa en aumento, y en verano, el uso excesivo del aire acondicionado puede llevar a un incremento aún mayor. En ese contexto, el ingeniero de 49 años Jorge Morales de Labra señaló el uso de toldos y un buen aislamiento térmico como medidas para reducir el consumo del aire acondicionado.

“Poner un toldo”, el consejo para gastar menos con el aire acondicionado

En medio del panorama inflacionario que impacta en la factura de energía de muchos hogares en Estados Unidos, las altas temperaturas del verano impulsan el uso del aire acondicionado.

Para evitar gastar excesivamente con este equipo, Morales de Labra, uno de los divulgadores energéticos más presentes en los medios, compartió consejos clave en su participación en el programa La Tarde de COPE.

El ingeniero Jorge Morales de Labra señaló que, en lugar de optimizar el aire acondicionado, las personas pueden concentrarse en evitar que el calor ingrese al hogar @jorge_morales_de_labra

La estrategia principal no consiste en configurar mejor el aparato de aire acondicionado, sino en impedir que el calor ingrese a la vivienda. El objetivo es obtener una temperatura más agradable sin forzar la unidad.

“Cuando tenemos una habitación a la que le está dando el sol todo el día, hay que intentar poner un toldo, porque es un ahorro directo”, remarcó.

Asimismo, el estado de las ventanas, los cerramientos y el aislamiento del tejado influyen en la temperatura interna. Según su análisis, cuidarlos reduce el gasto.

La ventilación del hogar para ahorrar

El especialista resaltó que otra acción clave para evitar un consumo elevado consiste en ventilar el hogar en las horas correctas según la estación.

En verano, es recomendable abrir las ventanas a primera hora de la mañana, con el aire exterior más fresco. Por su parte, en invierno, el momento ideal se traslada al mediodía, para no dejar escapar el calor acumulado.

En Estados Unidos, el aire acondicionado se utiliza en aproximadamente el 89% de los hogares Freepik

El aumento en las facturas de electricidad en Estados Unidos

De acuerdo con el portal oficial de la Administración de Información Energética (EIA, por sus siglas en inglés), el precio promedio pagado por los hogares estadounidenses en junio de 2026 llegó a 18,34 centavos por kWh, frente a 17,47 centavos en junio de 2025, lo que marca un aumento interanual del 5%.

La EIA señala en su sitio web que en Estados Unidos el aire acondicionado se utiliza en el 89% de los hogares, según los datos más recientes recopilados en 2020. Durante el verano, representa una gran parte del consumo eléctrico residencial y comercial.

En 2020, el consumo de electricidad para aire acondicionado representó aproximadamente el 19% (254 mil millones de kilovatios-hora) del consumo total de electricidad en los hogares estadounidenses.

Además, el ciclo de carga diario en EE.UU. durante los meses de verano presenta una variación mucho mayor que en invierno debido al uso generalizado de este equipo.

En este escenario, el consejo de Morales de Labra cobra mayor importancia y puede ayudar a las familias a ahorrar dinero en la factura.