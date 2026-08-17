Firmada por DeSantis y ya en vigor: la ley SB 484 que blinda tu factura de luz en Florida

Una nueva regulación sobre los grandes centros de datos ya rige en Florida y establece cambios que pueden repercutir en la manera en que se distribuyen los costos de electricidad y otros servicios asociados a estas instalaciones. La SB 484, firmada por el gobernador Ron DeSantis en mayo, busca impedir que las necesidades de infraestructura de estos lugares se trasladen a los hogares y pequeños comercios.

SB 484: qué cambió en Florida sobre las facturas de electricidad

DeSantis firmó la SB 484 el 7 de mayo en Lakeland, según el comunicado oficial difundido por su gobierno. La medida fue presentada como una protección para los contribuyentes, los usuarios de servicios públicos, los recursos naturales y las comunidades que reciben proyectos de centros de datos de gran escala.

El nuevo paquete de leyes firmado por Ron DeSantis

En ese comunicado, el mandatario explicó que la norma busca evitar que los costos generados por estas instalaciones sean trasladados a otros usuarios. La regla general establecida por la ley es que los grandes consumidores deben asumir el pago de los servicios que requieren.

El texto legislativo establece que, salvo las disposiciones que tienen una fecha de entrada en vigor diferente, la ley comenzó a regir el 1° de julio.

La ley sostiene que cuando un único cliente necesita una carga eléctrica extraordinariamente grande en una determinada ubicación, puede generar un riesgo desproporcionado para los demás usuarios del sistema.

La norma crea una nueva sección de la legislación eléctrica de Florida dedicada a los denominados “large load customers”, es decir, clientes de gran carga.

La legislación firmada por DeSantis determina que estos clientes deben afrontar su costo completo de servicio. Esto incluye los gastos de conexión, las inversiones adicionales en transmisión y generación, otra infraestructura necesaria para atenderlos, los costos de operación y mantenimiento y cualquier otro gasto requerido para proporcionarles el servicio eléctrico.

La SB 484 establece nuevas condiciones para las empresas eléctricas de Florida

La norma no se limita a establecer quién debe pagar los costos. También autoriza a la Comisión de Servicios Públicos de Florida a aprobar estructuras tarifarias y herramientas financieras destinadas a reducir el riesgo asociado con estos clientes de gran demanda.

Entre los mecanismos contemplados se encuentran aportes para infraestructura, cargos por demanda, cargos vinculados con generación adicional, garantías financieras, requisitos de carga mínima, acuerdos que obliguen a pagar por capacidad contratada aunque el consumo efectivo sea menor y contratos con períodos mínimos de servicio.

La ley de Florida fue firmada por DeSantis en mayo @GovRonDeSantis

El texto fija además una fecha posterior para la implementación administrativa de estas disposiciones. Cada empresa de servicios públicos deberá presentar ante la comisión, a más tardar el 1° de octubre, una tarifa que cumpla con los nuevos requisitos establecidos por la ley.

Por eso, aunque la protección legal ya está vigente en agosto, la implementación de las tarifas específicas todavía tiene un paso pendiente antes de la fecha límite.

Florida también endurece las reglas sobre el agua con la nueva ley

La legislación introduce nuevas reglas para el consumo de agua de los centros de datos de gran escala, en respuesta a las necesidades de refrigeración y funcionamiento de estas instalaciones.

La ley de Florida evita el aumento de las tarifas de electricidad por los grandes consumos de los centros de datos on.u - Shutterstock

Los organismos encargados de la gestión del agua no podrán autorizar una asignación para un centro de datos de gran escala cuando el uso propuesto resulte perjudicial para los recursos hídricos de la zona o sea incompatible con las normas locales de zonificación y los planes integrales correspondientes.

En cambio, la solicitud deberá ser aprobada cuando el solicitante demuestre que el uso del agua es razonable y beneficioso, que no interfiere con otros usos legales existentes y que resulta compatible con el interés público.