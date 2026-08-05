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Ya es oficial en California: quiénes reciben el descuento automático de casi US$50 en la factura de luz

La Comisión de Servicios Públicos modificó el calendario del Crédito Climático del Estado Dorado

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El Crédito Climático de California se aplicará automáticamente en las facturas de electricidad de millones de hogares durante los meses de mayor consumo energético
El Crédito Climático de California se aplicará automáticamente en las facturas de electricidad de millones de hogares durante los meses de mayor consumo energéticoImagen ilustrativa generada con IA

Los clientes residenciales de las principales compañías eléctricas comenzarán a recibir desde agosto el Crédito Climático de California, que para muchos hogares representa un descuento automático de casi 50 dólares en la factura de luz. La medida del gobierno de Gavin Newsom busca que el beneficio coincida con el período de mayor demanda del año.

Quiénes reciben el descuento automático en la factura de luz en California

Según informó la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC, por sus siglas en inglés), a través de un comunicado oficial, el organismo modificó el calendario de acreditación para que la ayuda llegue durante el verano, en el momento de mayor necesidad de los hogares.

El beneficio alcanza a los clientes residenciales atendidos por las principales compañías privadas del estado:

  • Pacific Gas and Electric (PG&E)
  • Southern California Edison (SCE)
  • San Diego Gas & Electric (SDG&E)

Estos usuarios verán reflejado el Crédito Climático de California en sus facturas de luz de agosto y septiembre, meses en los que el uso de aire acondicionado suele incrementar el gasto energético. La CPUC aclaró que no es necesario presentar solicitudes ni inscribirse en ningún programa, ya que el importe se acreditará de forma automática.

Descuentos en electricidad y gas por el Crédito Climático de California

La CPUC publica los valores correspondientes a cada distribuidora, ya que el crédito no es idéntico para todos los usuarios. Durante 2026 se distribuirán:

  • US$894 millones para clientes residenciales de electricidad.
  • US$520 millones para usuarios de gas natural.
Mediante el programa impulsado por Newsom en California, los clientes con facturas de electricidad recibirán los créditos en agosto y septiembre
Mediante el programa impulsado por Newsom en California, los clientes con facturas de electricidad recibirán los créditos en agosto y septiembreFreepik

Los importes específicos correspondientes a cada compañía pueden consultarse en el sitio web oficial de la CPUC. Allí, se observa el detalle de que el máximo descuento será de US$49,36.

Qué cambia desde este año con el Crédito Climático de California

Hasta ahora, generalmente el Crédito Climático de California se otorgaba en abril y octubre. Con la modificación aprobada por la comisión, el calendario cambia para que el beneficio llegue cuando los ciudadanos enfrentan los mayores costos energéticos.

El calendario de la iniciativa cambia para que el beneficio llegue cuando las familias enfrentan los mayores costos energéticos en California
El calendario de la iniciativa cambia para que el beneficio llegue cuando las familias enfrentan los mayores costos energéticos en CaliforniaFreepik

Así quedará el cronograma:

Clientes de PG&amp;E, SCE y SDG&amp;E

  • Agosto
  • Septiembre

Clientes de Liberty Utilities, Pacific Power y Bear Valley Electric

  • Octubre
  • Noviembre

Solo durante 2026, los usuarios de Bear Valley Electric recibirán créditos en abril y noviembre. Además, desde 2027, quienes cuenten con servicio residencial de gas natural recibirán el crédito en febrero, cuando el uso de calefacción suele incrementarse durante el invierno.

El presidente de la CPUC, John Reynolds, se refirió al cambio en el calendario. “Se trata de ajustar la ayuda a la realidad. Al alinear los créditos climáticos con los meses de mayor facturación, los californianos recibirán ayuda cuando más la necesiten”, afirmó.

El organismo también indicó que el nuevo cronograma permitirá:

  • Mejorar la estabilidad financiera de los hogares.
  • Mantener el descuento automático sin necesidad de realizar trámites.
  • Facilitar que los clientes identifiquen el Crédito Climático de California en sus recibos.

Qué es el Crédito Climático de California

El Crédito Climático de California consiste en una reducción automática en la factura de luz financiada mediante el Programa de Límites Máximos e Inversión (Cap-and-Invest Program).

Ese sistema recauda recursos provenientes de grandes empresas emisoras de gases de efecto invernadero y destina parte de esos fondos a reducir los costos energéticos de los consumidores. El objetivo es, de acuerdo con el aviso oficial, que el estado avance hacia una economía con menores emisiones.

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