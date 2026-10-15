José, español en Islandia: “Aquí está el método 3-2-2; trabajás tres días, descansas dos y trabajas dos”

La búsqueda de mejores oportunidades profesionales y la meta de acumular ahorros motivan a muchos trabajadores a migrar hacia el norte de Europa. Dentro de los destinos con mayor atracción destaca Islandia, un país nórdico con elevados salarios y esquemas de trabajo singulares. En este escenario, la experiencia de José, un joven español que reside en territorio islandés, cobra especial relevancia tras la difusión de sus vídeos en TikTok bajo el usuario @esepevlogs93. A través de su testimonio, la realidad laboral nórdica muestra matices que trascienden las cifras de sueldo e introducen debates sobre la organización del tiempo.

El centro del relato de José gira en torno al denominado método 3-2-2, una modalidad de distribución de turnos que causa curiosidad entre quienes consideran emigrar. Este sistema se estructura en ciclos rotativos de dos semanas. Durante la primera semana, el empleado trabaja tres días, descansa dos días y trabaja dos días. La rotación cambia de forma completa en la segunda semana: el trabajador descansa tres días, trabaja dos días y descansa dos días. De esta manera, el calendario alterna periodos de esfuerzo con lapsos de descanso más extensos.

Islandia es un destino más vinculado al turismo que con una residencia permanente Shutterstock

A pesar de la flexibilidad aparente en el reparto semanal, el modelo exige jornadas de alta intensidad. Los turnos diarios oscilan entre 11 y 12 horas de trabajo. En un periodo de 14 días, la persona completa un total de siete turnos. La suma mensual alcanza aproximadamente las 172 horas laborales. Esta concentración de horas en días específicos permite completar los mínimos legales en menos jornadas efectivas de presencia física en la empresa.

La gran ventaja de este esquema consiste en la posibilidad de acumular descansos prolongados. Al concentrar turnos de 12 horas, muchos empleados obtienen períodos libres de una o incluso dos semanas consecutivas sin acudir a su centro de trabajo. No obstante, José aclara un matiz crucial sobre su situación personal: él no cuenta con la modalidad 3-2-2 en su contrato actual. El joven ingresó al país con esa expectativa, pero su puesto exige un reparto distinto. Por este motivo, aconseja analizar con detalle las cláusulas contractuales y consultar con las empresas antes de aceptar cualquier oferta laboral, ya que las condiciones varían según el sector, la compañía o el convenio colectivo.

Quienes trabajan bajo el método 3-2-2 disfrutan de mucho tiempo libre consecutivo Maksym_Azovtsev

En el apartado económico, José señala que la remuneración de referencia en su ámbito ronda los 2800 euros mensuales. Aclara que este importe no representa un salario mínimo legal fijado por el Estado, sino una estimación basada en sus ingresos y en su puesto específico. Además del sueldo base, el mercado islandés contempla horas extraordinarias con pagos que alcanzan el 90% de la tarifa habitual. Debido a este costo elevado, las empresas vigilan con firmeza la asignación de tiempo adicional. Pese a ello, José recomienda negociar la realización de horas extra con el empleador si el objetivo principal del trabajador reside en maximizar los ahorros. La retribución también sube gracias a complementos salariales por tareas en horario nocturno, fines de semana o días festivos.

Por otro lado, la capacidad real de ahorro depende del lugar donde fija su residencia la persona y del control de sus gastos cotidianos. José vive en una pequeña localidad rural de apenas 1000 habitantes. En este lugar, comparte habitación con otra persona y ambos pagan una renta total de 800 euros al mes, es decir, 400 euros cada uno. La situación económica resulta muy diferente en la capital, Reikiavik, donde los costos de alquiler aumentan de modo considerable. Al residir en un pueblo pequeño sin grandes opciones para el consumo, José logra reservar casi la totalidad de su sueldo.