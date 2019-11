José Meolans. Anuncia la llegada de Lautaro, su tercer hijo

Un año después de tener a Felicitas mediante fertilización asistida, el nadador olímpico y su mujer, Valeria Lebeau -que también son padres de Martina-, fueron sorprendidos con la feliz noticia de un nuevo embarazo Fuente: HOLA - Crédito: I.Echenique

Jacqueline Isola SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de noviembre de 2019 • 16:34

La noticia de un nuevo embarazo -y sin necesidad de recurrir a un tratamiento- resultó una verdadera sorpresa para José Meolans (41) y su mujer, Valeria Lebeau (38). "Finalmente llega el varón. La tercera es la vencida", cuenta a ¡HOLA! Argentina entre risas el nadador olímpico. Es que después del nacimiento de la mayor de sus hijas, Martina (9), Valeria debió someterse a un tratamiento de fertilización asistida para tener a Felicitas (1). "Nos costó mucho buscar a Feli y por eso pensamos que ya no íbamos a tener más hijos si no era con ayuda de la ciencia, con lo cual nos relajamos y en algún punto dejamos de cuidarnos. Por eso el embarazo de Vale fue una bomba, linda pero una bomba al fin. La verdades que no estaba en nuestros planes agrandar la familia. Pero la vida nosregaló este nuevo hijo, así que bienvenido sea", dice José.

-¿Cómo fue el momento en que te enteraste de que ibas a ser papá otra vez?

-Vale ya venía teniendo síntomas medio raros, pero nunca pensé que era porque estaba embarazada. De hecho, no le dimos mucha importancia.pero como seguía sintiéndose cansada, al final se hizo el test en casa. Me acuerdo que eran alrededor de las dos de la mañana, cuando Vale pegó un grito desde el baño que casi me muero. ¡No lo podíamos creer! Y estuve así un par de meses, como que no asumía del todo la situación. [Se ríe]. Una vez que salió la panza, ya todo se hizo más concreto, más real. Y estoy feliz, el hecho de que sea un varón me entusiasma mucho.

-¿Ya pensaron en el nombre?

-Sí, a las chicas se les ocurrió Lautaro y me gustó. A mí mucho no me consultaron. Pero me gustó el nombre: es fuerte, tiene personalidad. Martina buscó el nombre, como lo hizo antes con Felicitas. Por suerte, ahora con la llegada del varón, creo que todo va a ser un poco más democrático. [Se ríe]. La verdad es que me divierte pensar en los programas que puedo armar con mi hijo en un futuro. Por ejemplo, a mí me encanta el fútbol y con Martina no lo he podido compartir. Una vez la llevé a la cancha y se quedó dormida, así que imaginate. Ojalá Lautaro se enganche, sería un golazo. Soy de Belgrano de Córdoba y estaría muy bien sumarun "pirata" más al club.

Frente al Centro de Arte Contemporáneo de Córdoba, José posa junto a su mujer Valeria Lebeau, embarazada de siete meses, y sus hijas Martina y Felicitas Fuente: HOLA - Crédito: I.Echenique

"Nos costó mucho buscar a Feli, por eso pensamos que no íbamos a tener más hijos sin la ayuda de la ciencia. pero la vida nos regaló este nuevo hijo, así que bienvenido sea", sostuvo. Fuente: HOLA - Crédito: I.Echenique

Agradecimientos: Ignacio Echenique (foto), Noelia Granero (maquillaje), Julián Torres (peinado), Etiqueta Negra y Ossira.