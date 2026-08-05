Juanjo Jiménez, mecánico: “El gas del aire acondicionado del auto no hay que recargarlo”

El aire acondicionado del auto es uno de los sistemas que muchos conductores revisan cuando notan que ya no funciona como antes. Ante una pérdida de potencia o una menor capacidad para enfriar el habitáculo, una de las primeras ideas que aparece es que el vehículo necesita una recarga de gas refrigerante. Sin embargo, un especialista en mecánica explicó que esa creencia tan extendida no siempre es correcta.

El encargado de explicar esta situación fue Juanjo Jiménez, mecánico y creador de contenido que cuenta con más de 30.000 seguidores en TikTok. Según explicó, el aire acondicionado de un vehículo no funciona como un depósito que se vacía con el paso del tiempo, sino como un circuito cerrado que debería conservar el mismo gas refrigerante mientras no presente fallas.

“Todo aire acondicionado de todo auto tiene que salir de fábrica con un gas y teóricamente hasta el final de sus días tiene que aguantar con ese mismo gas”, aseguró Jiménez. El especialista explicó que el refrigerante no se consume durante el funcionamiento, sino que circula dentro del sistema, donde atraviesa diferentes procesos de presión y temperatura para generar el enfriamiento del interior del vehículo.

El mecánico recomendó revisar el sistema antes de realizar una recarga de gas (Foto: imagen ilustrativa syildiz - Shutterstock

“Y quien diga que no, miente”, sostuvo el mecánico al cuestionar la idea de que todos los autos necesitan una recarga de gas como parte del mantenimiento habitual.

Por qué el aire acondicionado del auto puede dejar de enfriar

Según Jiménez, cuando un vehículo comienza a expulsar aire menos frío, en la mayoría de los casos el problema está relacionado con una fuga en el circuito. En esas situaciones, sumar más refrigerante sin reparar previamente la falla no representa una solución definitiva, ya que el sistema volverá a perder rendimiento en poco tiempo.

El especialista explicó cuáles son los cuidados necesarios para prolongar la vida útil del sistema (Captura: TikTok @jcautomotivetop)

Por eso, antes de realizar una recarga, el especialista recomienda revisar el estado general del circuito y detectar si existe alguna pérdida. De lo contrario, el procedimiento puede convertirse en un gasto innecesario.

Esto no significa que el aire acondicionado no requiera mantenimiento. Justamente, el experto explicó que existen tareas específicas que pueden ayudar a conservar el sistema en buenas condiciones, como retirar el gas, realizar un vacío para eliminar la humedad acumulada y renovar el aceite del compresor.

Según el mecánico, con ese procedimiento realizado correctamente, “probablemente, ese aire acondicionado dure para toda la vida”. Además, recordó la importancia de otros cuidados básicos del vehículo, como “cambiarle el filtro del habitáculo con regularidad a tu auto”.